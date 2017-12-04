В понедельник, 4 декабря, воспитанники детского сада № 123 вернулись в здание после капитального ремонта пищеблока. Он проводился с 1 ноября по 1 декабря впервые с 1972 года, когда здание дошкольного учреждения было введено в эксплуатацию.
В пищеблоке заменили светильники, розетки, автоматические электровыключатели, водонагреватели и электропроводку, обновили электрические платы, жарочный шкаф и картофелечистку.
Всего на ремонт из бюджета Пензы выделили более 1 миллиона рублей.
«Проведенная работа способствует повышению качества питания воспитанников и производительности труда сотрудников пищеблока детского сада № 123», - сообщили на сайте Управления образования города Пензы.
ВОТ И НУЖНО ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ГОТОВИТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО.ПОД НЕУСЫПНЫМ КОНТРОЛЕМ САНЭПИДЕМ СТАНЦИИ РОСПОТРЕБ НАДЗОРА.