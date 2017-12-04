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Общество | В Пензе завершили первый за 45 лет капремонт пищеблока детсада № 123

04.12.2017|16:52
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В понедельник, 4 декабря, воспитанники детского сада № 123 вернулись в здание после капитального ремонта пищеблока. Он проводился с 1 ноября по 1 декабря впервые с 1972 года, когда здание дошкольного учреждения было введено в эксплуатацию.

В пищеблоке заменили светильники, розетки, автоматические электровыключатели, водонагреватели и электропроводку, обновили электрические платы, жарочный шкаф и картофелечистку.

Всего на ремонт из бюджета Пензы выделили более 1 миллиона рублей.

«Проведенная работа способствует повышению качества питания воспитанников и производительности труда сотрудников пищеблока детского сада № 123», - сообщили на сайте Управления образования города Пензы.

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Гость|04.12.2017 17:39|

ВОТ И НУЖНО ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ГОТОВИТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО.ПОД НЕУСЫПНЫМ КОНТРОЛЕМ САНЭПИДЕМ СТАНЦИИ РОСПОТРЕБ НАДЗОРА.

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