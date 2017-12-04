04.12.2017 | 15:05

3 декабря после продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался заместитель председателя Первомайского районного суда г. Пензы в отставке Анатолий Александрович Федулаев.

Прощание с Анатолием Александровичем состоится во вторник, 5 декабря, в период с 11:00 до 12:30 в ритуальном зале городской больницы № 6.

Анатолий Федулаев прослужил в ОВД с 1969 по 1994 год. Сначала он работал в Октябрьском РОВД г. Пензы, затем – с 1972 по 1973 год – возглавлял ОВД по Вадинскому району Пензенской области, с 1974-го по 1983-й – по Беднодемьяновскому.

В 1980 году направлялся для оказания помощи в Афганистан в составе ограниченного контингента.

В 1983 году Анатолий Федулаев был назначен на должность начальника ОВД по г. Кузнецку. В июле 1991-го стал заместителем начальника – начальником милиции общественной безопасности УВД по Пензенской области.

В декабре 1993 года Анатолия Александровича назначили начальником УВД по г. Пензе.

В 1995-м он стал судьей Первомайского районного суда г. Пензы, в 2000-м – заместителем председателя суда.

В 2006 году Анатолий Федулаев ушел в отставку.