04.12.2017 | 10:13

Приближая новогоднюю сказку, салоны «ШокоШоп» предлагают еще больше сладостей от ведущих производителей по выгодным ценам.

Специальная предновогодняя акция - 200-граммовая плитка белорусского шоколада «Трюфельный Элит» за 95 рублей. Цена от производителя действует на мармеладные дольки - 275 рублей за килограмм.

Истинным гурманам предлагают новые яркие вкусы от фабрик «Кондитерский двор», «Богатырь»: мягкий грильяж, козинаки, конфеты в оригинальной упаковке со сказочными персонажами.

Также в наличии шоколадные бочонки «Барилотто» от кондитерской фабрики «Жако» с начинками из клюквы, черники, черной смородины, рябины и меда; мармелад «Смоква» с кусочками ягод марки «Вита Брейк». Наслаждение натуральными вкусами гарантировано.

Салоны «ШокоШоп» - это тщательно подобранные 90 видов новогодних подарков, упаковка в виде мягких игрушек - символов наступающего года, тематические тубусы, сундучки, которые можно наполнить по собственному желанию.

К празднику можно приобрести оригинальные фигуры из настоящего шоколада для успеха в финансах, медальки и монеты с зимними героями.

Салоны «ШокоШоп» расположены в ТЦ «Арбат» (ул. Московская, 59, с 9:00 до 21:00), ТЯК «Красные холмы» (ул. Суворова, 92, с 9:00 до 20:00) и ТЦ «Лента» (ул. Антонова, 18в, с 9:00 до 22:00).

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 30-11-18, 79-11-18 - или на сайтах: podarki58.com и chocoshop58.ru.