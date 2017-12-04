04.12.2017 | 17:40

В субботу, 2 декабря, состоялось открытие дороги на улице Сухумской, на участке от Терновского до Радужной.

На торжественную церемонию были приглашены губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава администрации Пензенского района Сергей Козин, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев и другие чиновники.

«Очень важно, чтобы у нас было меньше пробок, чтобы для жизни людей создавались нормальные условия. Эта дорога как раз и решила частично данную задачу», - отметил Иван Белозерцев.

Проезжая часть на перекрестке с улицей Терновского расширена до пяти полос. Три из них предназначены для выезда на улицу Терновского, две – для въезда в Спутник. Ширина каждой полосы - 3,5 метра.

Во время реконструкции были оборудованы тротуары, обустроена ливневая канализация, переустроены инженерные коммуникации, с обеих сторон дороги установлены уличные фонари.

«Огромное спасибо за такую прекрасную дорогу!» - поблагодарила строителей жительница Города Спутника Ксения Карцева.

После выступления чиновников местные жители перерезали красную ленточку. Право первым проехать по обновленной дороге предоставили маршрутному такси № 149. По этому пути сотни жителей этого района ежедневно ездят домой и на работу.

Стоит отметить, что в дальнейшем планируется продолжить деятельность по повышению транспортной доступности микрорайона.

Сейчас ведутся переговоры о расширении улицы Алой, в том числе на участке выезда на шемышейскую трассу, а также обустройстве дополнительных выездов с Изумрудной.

Кроме того, уже разработан проект реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной, которая соединит микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.