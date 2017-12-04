04.12.2017 | 16:12

После того как выпал снег, у жителей частного сектора прибавилось проблем. Если на проезжей части чисто, то на тротуаре на улице Кольцова под ногами каша, ходить по которой сложно.

Надежда на уборку слишком мала, скорее люди сами протопчут себе тропинки. А передвижение на своих двоих связано со множеством бед, начиная от грязи и заканчивая риском для жизни.

Подобная ситуация сохраняется много лет. Если проблема и решается, то незначительно. В 2011 году на повороте кусты разрослись настолько, что оставалось только выходить на дорогу. После выпуска сюжета программы «Служба 11» ветки подрезали.

В 2014-м появились промоины на асфальтированном тротуаре, который, кстати, имеется лишь с одной стороны.

«Здесь у нас вообще весь асфальт развалился, кусты. Волей-неволей приходится выходить на проезжую часть», - жаловался тогда местный житель Александр Иванович.

А это вероятность штрафа плюс опасность для жизни. Чтобы попасть под колеса, необязательно выходить на проезжую часть: под ногами снежная масса и скользко.

«Я ни за хлебом, ни за молоком не хожу, боюсь упасть. Как-то вот упала - хорошо машина объехала. А то по ногам бы!» - посетовала пенсионерка Клавдия Григорьевна.

От степени очистки зависит аварийность на участке. Только уборка снега затруднена тем, что тротуар узкий и неровный, даже самая малогабаритная техника по нему не пройдет.