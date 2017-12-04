04.12.2017 | 17:22

C 1 декабря абоненты линейки тарифных планов «Включайся!» смогут пользоваться безлимитным интернет-трафиком в международном роуминге для общения в мессенджерах всего за 99 рублей в сутки. Речь идет о таких сервисах, как WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion.

«Такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Telegram, очень популярны у наших абонентов. Через них не только отправляют сообщения, но и совершают звонки. Важно, что теперь не надо подключать никакие опции – предложение начинает действовать, как только вы въезжаете в другую страну и выходите в мессенджеры.

Напомню, что наша линейка тарифов «Включайся!» построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиентов, и мы учли их пожелания сделать общение за рубежом доступнее и комфортнее», - прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

Безлимитный интернет-трафик в мессенджерах за границей в тарифах «Включайся!» позволяет абонентам «МегаФона» не беспокоиться о расходах и быть всегда на связи. Предложение действует с 1 декабря по 28 февраля 2018 года.

Для использования других интернет-ресурсов «МегаФон» предоставит абонентам тарифов 10 МБ трафика по той же стоимости - 99 рублей в сутки. При исчерпании объема трафика подключится новый пакет размером 10 МБ, но не более 5 раз за сутки.

Подробнее о тарифной линейке «Включайся!» можно прочитать здесь. Ролик «Безлимитные мессенджеры в роуминге» доступен по ссылке.