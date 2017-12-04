04.12.2017 | 17:12

4 декабря на заседании антинаркотической комиссии министр образования региона Александр Воронков подвел итоги проведения в 2017 году социально-психологического и медицинского тестирования учащихся образовательных организаций Пензенской области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ.

Министр сообщил, что если раньше тестирование проводилось в один этап, то в этом году - в несколько. Так, в январе исследование велось в области (кроме Пензы и Заречного), в марте - в школах Пензы и Заречного, в апреле - в колледжах и вузах.

«С 15 лет ребенок вправе сам отказаться от прохождения тестирования. Нас поразил тот факт, что некоторые родители 13-14-летних детей в пензенских школах, в частности в лингвистической гимназии № 6, школе № 51, отказываются от тестирования, потому что считают, что это оскорбляет их ребенка, хотя выявление именно на ранних стадиях наиболее эффективно. Это полные, благополучные семьи. Мы работаем с этими родителями. Теперь оценка деятельности руководителя учреждения зависит от этого показателя (от числа отказавшихся). Итоги тестирования мы передаем в минздрав», - уточнил Александр Воронков.

Министр особо отметил трагический случай в Кузнецке, когда ребенок 2002 года рождения отравился парами газа.

«Он проходил тестирование вместе со своим другом, и тестирование ничего не выявило ни в 2016, ни в 2015 году. Это говорит о том, что вопросы должны быть более тонкими, психологи должны более предметно работать с ответами», - отметил Воронков.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский уточнил, что погибший не был в зоне риска.

«Отзывчивый парень, правая рука классного руководителя. Жил в неполной семье, там отец, мачеха, мать лет десять где-то гуляет, в общем, им занималась бабушка. Он занимался греко-римской борьбой, а в этом году забросил якобы для подготовки к сдаче экзаменов. С тех пор он выпал из-под контроля. В начале года приобщился к употреблению, срисовали это дело в Интернете на незапрещенном сайте, и порядка десяти раз такие сеансы проходили у них», - рассказал Сергей Златогорский.

Губернатор поинтересовался у начальника управления образования областного центра Юрия Голодяева, довели ли до школьников Пензы информацию о кузнецком случае.

«Все факты трагедий мы обязательно используем при проведении профилактической работы. Процентов 30 знают», - ответил Голодяев.

«А должны знать 100, должна работать система доведения информации: погиб ребенок, во все управления должна идти телефонограмма, директор дает эту информацию учителям, и те с этого начинают занятие. Это один из элементов профилактики. С завтрашнего дня ввести во всех школах», - распорядился Иван Белозерцев.

Губернатор признал работу недостаточно эффективной и пришел к выводу, что нужно что-то менять.