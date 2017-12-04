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Общество | В Пензе депутаты проверили состояние дворовых спортивных площадок

04.12.2017|18:55
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Депутаты городской думы посетили дворовые спортивные площадки Пензы.

«Я видел, что эта площадка работает. Вот только в хоккей или в футбол на ней играют? Большей частью я видел, что играют в футбол. Но, видимо, сейчас начали заливать», - отметил заместитель главы г. Пензы Николай Тактаров.

На улице Куйбышева по просьбе жителей отремонтировали бортики, основание площадки заасфальтировали. Картину слегка испортил заслоненный ветками фонарь.

«Контракт на содержание и ремонт заключается на год. 792 000 на 19 площадок», - пояснил инженер отдела Департамента ЖКЖ г. Пензы Алексей Ленин.

Речь шла о тех сооружениях, что закреплены за департаментом ЖКХ. Еще 13 находятся в ведении городского спорткомитета, а 11 коробок расположены на территории образовательных учреждений.

Во дворе 2-го лицея к началу зимнего сезона повесили флажки. Ворота поставят, когда зальют площадку.

«У нас есть хоккейные клюшки, шайбы, лыжи, коньки - все предоставляется на уроках бесплатно. А вечером прокат стоит 30 рублей в час», - пояснила заместитель директора лицея № 2 Лариса Аракелян.

В этом году в Пензе и предприниматели привели в порядок несколько площадок. Одна из них находится на улице Ворошилова.

«Такую же они делают на Жемчужной, 30, в Железнодорожном районе (бывший «Луч»). Они ее полностью демонтировали, сейчас уже установили ограждение, меняют освещение», - доложил заместитель председателя городского спорткомитета Олег Кулагин.

Кстати, заливать будут лишь 35 из 43 площадок. Остальные предполагается использовать для занятий футболом на снегу.

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Гость|04.12.2017 19:38|

penzainform.ru писал(a):

«У нас есть хоккейные клюшки, шайбы, лыжи, коньки - все предоставляется на уроках бесплатно.
А если не дай бог кому шайбой зарядят в лицо на уроке? А? О последствиях не думают совсем! Куда смотрит министерство образования?

penzainform.ru писал(a):

А вечером прокат стоит 30 рублей в час», - пояснила заместитель директора лицея № 2 Лариса Аракелян.
Прокат всего сразу или по отдельности за шайбу, за коньки (2 шт.), за клюшку?

Имя: Гость
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