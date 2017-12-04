04.12.2017 | 09:21

В воскресенье, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата в Пензе члены регионального отделения Поискового движения России провели акцию «Судьба солдата».

Пункт приема заявок на уточнение информации о судьбе солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, работал в течение четырех часов.

Пензенцы заполняли анкеты, куда вносили известные им сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу на месте, используя электронные базы данных Министерства обороны РФ и предоставить информацию родственникам. Многим жителям областного центра была оказана консультативная помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлению запросов в государственные архивы.

«Участники акции приняли 64 запроса. Сведения, которые удастся получить поисковикам, будут не только переданы родственникам, но и лягут в основу обновленных книг Памяти», - сообщила ИА «ПензаИнформ» руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.