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Общество | 64 пензенца подали запросы о судьбе солдат Великой Отечественной войны

04.12.2017|09:21
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В воскресенье, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата в Пензе члены регионального отделения Поискового движения России провели акцию «Судьба солдата».

Пункт приема заявок на уточнение информации о судьбе солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, работал в течение четырех часов.

Пензенцы заполняли анкеты, куда вносили известные им сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу на месте, используя электронные базы данных Министерства обороны РФ и предоставить информацию родственникам. Многим жителям областного центра была оказана консультативная помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлению запросов в государственные архивы.

«Участники акции приняли 64 запроса. Сведения, которые удастся получить поисковикам, будут не только переданы родственникам, но и лягут в основу обновленных книг Памяти», - сообщила ИА «ПензаИнформ» руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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Гость|04.12.2017 09:36|

Хорошее дело!

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