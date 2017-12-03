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Общество | В Пензе провели рейд с целью недопущения взрывов бытового газа

03.12.2017|13:50
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В России участились случаи взрывов бытового газа в многоквартирных домах. Последний из них произошел в конце ноября в Мурманске.

Чтобы избежать подобной трагедии в Пензе, сотрудники регионального управления МЧС вместе с чиновниками отправились в профилактический рейд, в рамках которого жителям улицы Тамбовской вручили памятки с указанием основных правил эксплуатации газового оборудования.

Кроме того, гражданам напомнили о необходимости своевременной проверки исправности газового оборудования. Для этого следует минимум раз в год вызывать специалистов.

«Так как ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов, их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы», - пояснил старший инспектор отдела ГУ МЧС по Пензенской области Владислав Пензин.

Такие профилактические мероприятия проводятся регулярно в разных районах города.

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