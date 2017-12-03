03.12.2017 | 13:16

Пензенские чиновники приняли решение, чтобы зеленая красавица засверкала в центре города, потому и собрались официальные лица на площади Ленина.

По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, все работы (монтажные, по подключению) проведены, дальше потребовался пробный пуск иллюминации.

Засверкало искусственное дерево всего на несколько минут. Кстати, его высота 25 метров. Конструкцию город приобрел два года назад.

«Мы до десятого ее выключим только ради того, чтобы проводить работы по ее доукомплектованию, по ревизии подключения», - пояснил Виктор Кувайцев.

Напомним, что главная новогодняя елка Пензы в прошлые годы располагалась в разных местах областного центра. Собирали ее на площади Ленина, у драматического театра, последние несколько лет горожане водили хороводы у фонтана.

«Много было писем от жителей, просили вернуть елку на площадь Ленина», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Чиновники пообещали, что у здания правительства также появится спортивная площадка, станут проходить культурные мероприятия.

«Будет организован каток, как всегда, на площади Ленина. В этом году он будет, правда, без горки, а просто каток и прокат коньков», - отметил председатель Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Владислав Чесноков.

«Будет работать домик Деда Мороза, куда жители могут прийти для того, чтобы встретиться с Дедом Морозом. Будут ежедневно практически организованы игровые развлекательные программы, будут представления с играми, с подарками», - рассказала директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.