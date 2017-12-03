03.12.2017 | 13:30

В воскресенье, 3 декабря, ГУ МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение на территории региона.

«3 декабря местами ожидается сильный гололед, с сохранением сегодня ночью и завтра днем. 4 декабря - небольшие, умеренные осадки, местами сильный гололед. Ветер южный 9-14 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градуса, днем до +2 градусов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению губернатора Ивана Белозерцева территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности.

В районы области, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация (Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Пачелмский, Иссинский) для контроля складывающейся обстановки и проводимых восстановительных работ выехали заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и начальник ГУ МЧС РФ по области Сергей Козлов. В МЧС работает оперативный штаб.

«Уважаемые жители и гости нашей области! При ухудшении погодных условий старайтесь избегать нахождения возле высотных конструкций, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не паркуйте автомобили под крупными деревьями, рекламными конструкциями, вблизи строящихся и реконструируемых зданий. Осторожно передвигайтесь вдоль домов, под крышами», - обратились к населению сотрудники МЧС.

Кроме того, в непогоду специалисты не рекомендуют отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых. Пожилых и больных людей просят воздержаться от прогулок в одиночку. Автомобилистам советуют не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости и строго соблюдать ПДД.

При возникновении опасных ситуаций можно обратиться по единому номеру пожарных и спасателей 101 или по номеру телефона доверия регионального МЧС 8(8412)681-112.