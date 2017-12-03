12 декабря, в День Конституции РФ, в органах прокуратуры Пензенской области пройдет общероссийский день приема граждан.
В период с 12:00 до 20:00 руководители ведомств и уполномоченные лица будут ждать посетителей с вопросами о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов.
Чтобы попасть на прием в областную прокуратуру, расположенную на улице Богданова, 7, нужно обратиться в кабинет № 100 к старшему помощнику либо помощнику прокурора области по приему граждан.
«Личный прием проводится в порядке очереди. По желанию заявителей производится предварительная запись на личный прием по телефону (8)841-2-46-40-35», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Кроме того, пензенцы могут направить обращение в прокуратуру области по электронной почте penza.prok@yandex.ru, а также через рубрики «Интернет-приемная» и «Борьба с коррупцией» на сайте www.procpenza.ru.
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