02.12.2017 | 15:10

Дверь двухкомнатной квартиры на ул. Ленинградской, 8а, до сих пор опечатана. Сюда перевезли вещи семьи, в принудительном порядке выселенной из аварийного дома № 35 на улице Ударной. Однако хозяева имущества, которые жаловались на то, что им негде жить, так и не появились.

Валентина Безбабнова еще не видела своих новых соседей.

«Дверь открыть нельзя, все повалится сюда, даже свет нельзя было выключить. Такое впечатление, что собрали хлам со всего дома и сюда привезли», - рассказала женщина.

После очередного ноябрьского обрушения четырехэтажки в Заводском районе с оставшимися там людьми встречались чиновники и пытались убедить их, что оставаться в аварийном доме небезопасно. Однако найти компромисс было очень непросто - члены семьи даже между собой не могли решить, чего они действительно хотят: двухкомнатную квартиру в маневренном фонде или новое жилье.

По решению Октябрьского районного суда на этой неделе приставы приступили к выселению.

«Гражданам вручены необходимые документы. В добровольном порядке они не выселились, поэтому мы приступили к принудительному исполнению решения суда», - пояснила начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Все имущество семьи приставы отвезли в маневренный фонд. И если люди с Ударной сюда не пришли, то усатые новоселы обустраиваются в секции на Ленинградской.

«Оттуда ползут тараканы. Я их в пакетик собираю. Вчера стала спать ложиться, вижу на стене какое-то пятнышко, а это таракан ползет!», - пожаловалась Валентина Безбабнова

Местные жители заклеили проемы скотчем, разложили отраву, но полчища ползающих «соседей» ничто не берет.