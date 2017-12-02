Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 дек 2017|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
0oC
Завтра | Дождь |
  69.75  |  $  58.52
 

Общество | Выселенные собственники с Ударной, 35, так и не появились в новом жилье

02.12.2017|15:10
Печать

Дверь двухкомнатной квартиры на ул. Ленинградской, 8а, до сих пор опечатана. Сюда перевезли вещи семьи, в принудительном порядке выселенной из аварийного дома № 35 на улице Ударной. Однако хозяева имущества, которые жаловались на то, что им негде жить, так и не появились.

Валентина Безбабнова еще не видела своих новых соседей.

«Дверь открыть нельзя, все повалится сюда, даже свет нельзя было выключить. Такое впечатление, что собрали хлам со всего дома и сюда привезли», - рассказала женщина.

После очередного ноябрьского обрушения четырехэтажки в Заводском районе с оставшимися там людьми встречались чиновники и пытались убедить их, что оставаться в аварийном доме небезопасно. Однако найти компромисс было очень непросто - члены семьи даже между собой не могли решить, чего они действительно хотят: двухкомнатную квартиру в маневренном фонде или новое жилье.

По решению Октябрьского районного суда на этой неделе приставы приступили к выселению.

«Гражданам вручены необходимые документы. В добровольном порядке они не выселились, поэтому мы приступили к принудительному исполнению решения суда», - пояснила начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Все имущество семьи приставы отвезли в маневренный фонд. И если люди с Ударной сюда не пришли, то усатые новоселы обустраиваются в секции на Ленинградской.

«Оттуда ползут тараканы. Я их в пакетик собираю. Вчера стала спать ложиться, вижу на стене какое-то пятнышко, а это таракан ползет!», - пожаловалась Валентина Безбабнова

Местные жители заклеили проемы скотчем, разложили отраву, но полчища ползающих «соседей» ничто не берет.

0
0
0
0
 
Гость|02.12.2017 18:28|

Ща пустобрех Полонез припрется.

Гость|02.12.2017 18:31|

Тараканов переселить в Октябрьский сад! Принудительно.

Гость|02.12.2017 18:58|

Гришин, Вы, сами поживите в этом "жилье" для начала.

пример покажите.

хуже гарлема. только собакам для приюта.

позор жкх пензы!!!!

Гость|02.12.2017 19:21|

Поменяли шило на мыло,Ленинградская 8 так-же скоро развалится!

Гость|02.12.2017 19:22|

Вы этот "маневренный фонд" видели? Это квартиры,которые перешли государству от наркоманов (наркопритоны), алкоголиков (те же притоны), стариков без родни (которые зачастую умерли там же и некоторое время разлагались), квартиры после смертельных расправ (чаще со следами этих расправ). Жить в таких помещениях невозможно - гигиенические и санитарно-эпидемиологические нормы не позволяют.

Гость|02.12.2017 19:24|

Так этот дом чиновники хотели ремонтировать когда-то, что не смогли?)))

Гость|02.12.2017 19:34|

И не появятся, так как у них есть хорошая квартира, просто хотят на халяву ещё получить.

Гость|02.12.2017 19:36|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!