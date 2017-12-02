02.12.2017 | 13:37

В субботу, 2 декабря, была официально открыта дорога на улице Сухумской, введенная в эксплуатацию после реконструкции.

Участок протяженностью 615 метров является проездом в Город Спутник. Высокая транспортная нагрузка требовала ремонта дороги и увеличения ее пропускной способности.

При ремонте была расширена проезжая часть, оборудованы тротуары, переустроены инженерные коммуникации. В результате на дороге оборудованы три полосы движения шириной по 3,5 метра, широкие тротуары с перильным ограждением, установлено наружное освещение.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на открытии дороги, отметил значимость проведенной реконструкции для жителей микрорайона, которые обращались к нему за помощью.

«Мы отремонтировали дорогу, вложили несколько миллионов рублей, чтобы создать нормальные условия для движения транспорта. Мы стремимся к тому, чтобы у нас было меньше пробок, и ремонт этого объекта нацелен на решение этой задачи», - сказал Иван Белозерцев.