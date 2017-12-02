02.12.2017 | 12:20

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы регионального следственного управления проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре.

Трагедия случилась в ночь на субботу, 2 декабря. На балконе, расположенном на 8-м этаже в многоквартирном доме на проспекте Строителей, началось возгорание. Затем пламя перешло в квартиру и перекинулось на соседний балкон.

После ликвидации пожара при осмотре места происшествия обнаружены тела мужчины 1977 года рождения, хозяина квартиры, и его знакомой 1979 года рождения. В квартире находился еще один гость - 34-летний мужчина, знакомый владельца жилья, которого пожарным удалось спасти. По предварительным данным, до возникновения пожара все трое распивали спиртное.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.