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Общество | В ЖК «Райки» вместо многоуровневого паркинга предлагается создать стоянку

01.12.2017|09:32
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В четверг, 30 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Магомед Агамагомедов осмотрели жилой комплекс «Райки» на улице Пушкина, строительство которого заморожено.

Обследовав стройплощадку, мэр обсудил с замом возможность размещения плоскостной парковки вместо многоуровневого паркинга, который планировалось построить и сдать вместе с домом.

«Земельные участки, прилегающие к площадке, свободны от застройки и позволяют создать на них парковочные места для личного автотранспорта жильцов дома. Это позволит застройщику сэкономить средства и сократить сроки ввода жилья в строй»,- отметил Виктор Кувайцев.

«Неделю назад глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сопровождал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в рабочей поездке по недостроенным объектам ОАО «Пензастрой». Тогда, оценив ситуацию, губернатор распорядился создать рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства. Виктор Кувайцев возглавил рабочую группу муниципалитета, за которой закреплен жилой комплекс в микрорайоне «Райки». По решению губернатора его будет достраивать строительная компания «Ревьера», - напоминает пресс-служба мэрии.

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Гость|01.12.2017 10:05|

А многоуровневую механизированную парковку около цирка достраивать будут? Или с целью экономии примут решение обязать жителей-собственников в окрестных домах обеспечить места для беспрепятственной парковки на внутридворовых территориях приезжающих на представления? А то зажрались там панимаш, и газоны там у них, и деревья, и детские площадки - а людям парковаться негде и бюджет-то не резиновый!

Гость|01.12.2017 10:09|

penzainform.ru писал(a):

По решению губернатора его будет достраивать строительная компания «Ревьера», - напоминает пресс-служба мэрии.
Губернатор и мэрия могут решить как им угодно. А застройщики будут достраивать только на своих условиях.

Гость|01.12.2017 10:14|

Почему не арестовано руководство Пенхастроя ? Они же мошенники,они украли деньги дольщиков.

Имя: Гость
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