01.12.2017 | 09:32

В четверг, 30 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Магомед Агамагомедов осмотрели жилой комплекс «Райки» на улице Пушкина, строительство которого заморожено.

Обследовав стройплощадку, мэр обсудил с замом возможность размещения плоскостной парковки вместо многоуровневого паркинга, который планировалось построить и сдать вместе с домом.

«Земельные участки, прилегающие к площадке, свободны от застройки и позволяют создать на них парковочные места для личного автотранспорта жильцов дома. Это позволит застройщику сэкономить средства и сократить сроки ввода жилья в строй»,- отметил Виктор Кувайцев.

«Неделю назад глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сопровождал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в рабочей поездке по недостроенным объектам ОАО «Пензастрой». Тогда, оценив ситуацию, губернатор распорядился создать рабочие группы по решению текущих проблем, связанных с завершением строительства. Виктор Кувайцев возглавил рабочую группу муниципалитета, за которой закреплен жилой комплекс в микрорайоне «Райки». По решению губернатора его будет достраивать строительная компания «Ревьера», - напоминает пресс-служба мэрии.