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Общество | В Пензе управляющую компанию оштрафовали за птичий помет на чердаке

01.12.2017|14:42
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В Пензе ООО «УК «Звезда» заплатит штраф за антисанитарное состояние чердачного помещения в доме № 203 на улице Военный городок.

Во время проверки выяснилось, что на чердаке скопились сухие фекальные массы птиц, а также бытовой и строительный мусор (кирпич).

«УК «Звезда» не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства при эксплуатации жилых зданий и помещений, тем самым нарушая право жителей на благоприятную среду обитания, то есть совершило административное правонарушение», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Первомайский районный суд признал управляющую компанию виновной и назначил штраф в размере 10 000 рублей.

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