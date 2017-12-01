01.12.2017 | 14:42

В Пензе ООО «УК «Звезда» заплатит штраф за антисанитарное состояние чердачного помещения в доме № 203 на улице Военный городок.

Во время проверки выяснилось, что на чердаке скопились сухие фекальные массы птиц, а также бытовой и строительный мусор (кирпич).

«УК «Звезда» не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства при эксплуатации жилых зданий и помещений, тем самым нарушая право жителей на благоприятную среду обитания, то есть совершило административное правонарушение», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Первомайский районный суд признал управляющую компанию виновной и назначил штраф в размере 10 000 рублей.