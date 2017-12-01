01.12.2017 | 10:26

Пензенское УФАС России усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Колдаисского сельсовета и администрации Шемышейского района.

На официальных сайтах органов местного самоуправления были размещены сообщения для руководителей торговых объектов, в которых рекомендовалось увеличить представленность на полках крепкой алкогольной продукции и пива местного производства с целью пополнения бюджета.

«При этом данное сообщение содержало указания на конкретных производителей, чью продукцию рекомендуется приобретать, а также на оптового продавца со ссылкой на его официальный сайт», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Обеим администрациям выдали предупреждения об удалении с сайтов этой информации и недопущении ее опубликования впредь ни в Интернете, ни в других СМИ.

«Пополнение средств местного бюджета, безусловно, является важной задачей для органов власти и местного самоуправления. Вместе с тем ее решение не должно осуществляться с нарушением норм действующего законодательства и принципов здоровой конкуренции», - подчеркнула руководитель Пензенского УФАС России Оксана Кузнецова.