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Общество | УФАС выявило нарушение в действиях администрации Шемышейского района

01.12.2017|10:26
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Пензенское УФАС России усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Колдаисского сельсовета и администрации Шемышейского района.

На официальных сайтах органов местного самоуправления были размещены сообщения для руководителей торговых объектов, в которых рекомендовалось увеличить представленность на полках крепкой алкогольной продукции и пива местного производства с целью пополнения бюджета.

«При этом данное сообщение содержало указания на конкретных производителей, чью продукцию рекомендуется приобретать, а также на оптового продавца со ссылкой на его официальный сайт», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Обеим администрациям выдали предупреждения об удалении с сайтов этой информации и недопущении ее опубликования впредь ни в Интернете, ни в других СМИ.

«Пополнение средств местного бюджета, безусловно, является важной задачей для органов власти и местного самоуправления. Вместе с тем ее решение не должно осуществляться с нарушением норм действующего законодательства и принципов здоровой конкуренции», - подчеркнула руководитель Пензенского УФАС России Оксана Кузнецова.

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Гость|01.12.2017 10:45|

Тю-ю!

Так наш региональный вождь,как мантру,твердит:'Покупай местное,покупай местное. И сетям"Больше местных товаров, больше местных"

А то,что зачастую они дороже и хуже качеством, ни слова!

Может уж лучше нам,потребителям,решать,что покупать!

Хотя, справедливости ради,у нас много вкусных,дешевых товаров!

Гость|01.12.2017 11:52|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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