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Общество | «ТНС энерго Пенза» проводит акцию «В Новый год - без долгов и хлопот!»

01.12.2017|16:16
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В преддверии приближающихся новогодних праздников гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» приглашает своих клиентов принять участие в традиционной акции «В новый год - без долгов и хлопот!».

Главная задача акции - поощрение добросовестных и ответственных потребителей электроэнергии, не имеющих задолженности.

Для участия в акции клиентам необходимо до 31 декабря выполнить четыре действия: погасить задолженность (в случае ее наличия) по оплате за электроэнергию, внести декабрьские показания счетчика, самостоятельно рассчитать сумму к оплате и оплатить электроэнергию, потребленную в декабре, вместе с ноябрьским счетом.

После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша смартфонов, микроволновых печей, электрочайников, блендеров и многих других ценных призов.

Открытый розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции, и награждение победителей состоятся в январе-феврале 2018 года. В нем будут участвовать представители СМИ, общественных организаций, ТСЖ, старшие по домам.

Победители будут определены на основании случайного выбора. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании. Акция проводится на всей территории Пензенской области.

Более подробную информацию об акции «В новый год - без долгов и хлопот!» можно получить на сайте https://penza.tns-e.ru.

Компания «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о том, что необходимо своевременно оплачивать потребленную энергию. Участие в акции предоставит приятную возможность получить подарок и тем самым порадовать в Новый год себя и своих близких.

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