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Общество | Специалисты рассказали о стяжке полов в домах Города Спутника

01.12.2017|16:10
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Компания «Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен стяжке полов в строящихся домах Города Спутника.

Ведущий Виталий Добров проводит зрителей через все этапы формирования стяжки, доступно и интересно рассказывает о высоких технологиях и оборудовании, которое использует застройщик, а также сам участвует в каждом виде работ.

После просмотра этого видео даже очень далекий от строительства человек сможет составить представление о том, как производится стяжка полов в квартирах Города Спутника.

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