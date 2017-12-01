01.12.2017 | 16:26

В пятницу, 1 декабря, ученики пензенской школы № 35 побывали на экскурсии в здании регионального парламента.

Дата посещения была выбрана не случайно: в этот день исполнилось 16 лет со дня основания партии «Единая Россия». А экскурсантами стали победители конкурса «Лучший ученический класс» сезона 2017 года, который проводится в избирательном округе № 1 при поддержке руководителя фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова.

Ребята узнали историю здания, где располагалось Дворянское собрание, ознакомились с биографиями губернаторов и почетных граждан, услышали рассказ о деятельности депутатов и главных законах Пензенской области.

Главной частью мероприятия стала встреча с руководством законодательной власти региона. Она прошла в зале заседаний, где молодые люди удостоились чести занять места парламентариев.

«Впереди еще несколько лет учебы в школе, потом вам предстоит определиться с профессией, выбрать дело по душе, начать самостоятельную трудовую взрослую жизнь. Но вы никогда не забудете то, что дала вам школа и этот конкурс, - чувство взаимной ответственности», - обратился к подрастающему поколению Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В свою очередь, школьники поделились своими воспоминаниями об участии в конкурсных испытаниях и впечатлениями от поездки в Калининград, которая стала главным призом за победу в конкурсе.

«С каждым годом конкурс набирает популярность. За время его проведения более 3 тысяч школьников 5-11-х классов приняли участие в творческом состязании. Лидерами в номинациях признано около 500 ребят, которые достигли весомых результатов в учебе, спорте и общественной жизни. Растет число участников и качество конкурсных работ. В зимний период ребятам предстоит проведение внутришкольных мероприятий, а лауреаты будут объявлены в мае 2018 года», - отметил Вадим Супиков.

Спикер парламента Валерий Лидин выразил благодарность учителям школ за добросовестный педагогический труд, мотивацию молодежи к учебе и достижению поставленных целей, а также отметил личный вклад Вадима Супикова в организацию и проведение ежегодного конкурса «Лучший ученический класс».