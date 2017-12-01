01.12.2017 | 13:37

Пензенцы вышли на скользкую дорожку - других почти нет. Большинство улиц областного центра по-прежнему не посыпаются ни солью, ни песком.

«Очень скользко, так что ходим мелкими шажками. Ребенка - за руку», - пожаловалась горожанка.

«Как на коньках, аккуратненько. Надо посыпать!», - высказался еще один пензенец.

Особенно сложно пожилым, имеющим проблемы с ногами.

«Очень скользко. Где посыпают, где нет… Ну надо посыпать, особенно возле домов. Я вот еще с палкой хожу, да и с ней на льду скользко», - рассказала пенсионерка.

Помощник торгующей фруктами рядом с ЦНТИ женщины, стыдливо отворачиваясь от камеры, признался, что сам себе бока отбил, но хурму не помял.

«Поскользнулся, упал. Чего уж разговоры вести - конечно, нужно посыпать», - отметил мужчина.

Правда, так не везде - на Западной поляне коммунальщики недавно продемонстрировали журналистам, как обрабатывают дворы.

Пензенцы говорят, что, видимо, телевизионщики должны приезжать к каждому дому для съемки сюжета, предварительно предупредив управляющую компанию. Тогда песком точно посыплют везде.