01.12.2017 | 09:47

Двенадцать учителей английского языка из Белинского, Вадинского, Иссинского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов вернулись с двухнедельной стажировки на базе Sussex Coast College в Великобритании.

Педагоги рассказали о новых формах преподавания, которые они практиковали на курсах, например, ведение уроков в паре с другим педагогом. Также необычным стало общение с иностранными учащимися.

«Особо хотелось бы отметить продуманное и грамотное составление программы курсов в целом: проживание в комфортных условиях в 15 минутах ходьбы или в 5 минутах на поезде до колледжа, организация питания, возможность пользоваться ресурсным центром (библиотекой), составление расписания и проведение экскурсий - все было на высоком профессиональном уровне», - поделилась учитель мокшанской школы №2 Татьяна Ванюшенкова.

В свободное от семинаров, тренингов, презентаций и ролевых игр время педагоги ознакомились с достопримечательностями страны - побывали в Лондоне и Рае. По итогам курсов учителям вручили сертификаты. Свой опыт они передадут коллегам на «педагогическом салоне», как сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Стажировка входила в программу повышения квалификации пензенских педагогов. Ее проект подготовил министр образования Александр Воронков по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Программа рассчитана на три года, в течение которых обучение должны пройти 180 преподавателей, из них 36 получат право на зарубежную стажировку.

В 2017 году на первом этапе проекта 60 учителей посещали интенсивные курсы в Пензенском государственном университете, по итогам которых выбрали 12 лучших участников для поездки за границу.