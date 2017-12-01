В пятницу, 1 декабря, в Пензе многоэтажный дом № 30 на улице Кирова, запитанный от котельной ООО «Гипромаш», остался без отопления.
Это здание хорошо известно большинству жителей Пензы: в нем находятся не только жилые квартиры, но и ЗАГС Ленинского района.
«Во время проверки причин отключения, организованной прокуратурой Ленинского района Пензы, отопление было возобновлено. По результатам проверки будет дана оценка законности прекращения подачи теплоносителя и соблюдения нормативов предоставления коммунальной услуги», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Она также подчеркнула, что обеспечение жителей коммунальными ресурсами находится на постоянном контроле областной прокуратуры.
Также проводится проверка обстоятельств коммунальной аварии, произошедшей в Пензе 28 ноября. Без воды остались два детских сада, школа, многоэтажные и частные дома.