01.12.2017 | 09:06

В четверг, 30 ноября, во время рабочей поездки в Камешкирский район губернатор Иван Белозерцев заявил о том, что доля регионального финансирования в ремонте сельских школ будет увеличена.

В школе села Старый Чирчим глава региона посетил урок литературы. Он пообщался со старшеклассниками и отметил, что образование в сельской школе отличается от городского возможностью индивидуального подхода к ученикам. Иван Белозерцев также поинтересовался, получают ли школьники дополнительное образование. Школьники рассказали, что занимаются футболом и робототехникой.

Губернатор осмотрел помещения сельской школы, ознакомился с меню школьной столовой. Завтраки для учеников стоят 11 рублей, обеды - около 25 рублей.

В разговоре с директором учебного заведения и руководителем администрации Камешкирского района Иван Александрович затронул тему ремонта сельских школ.

«Сейчас на областном уровне мы финансируем 70% ремонтных работ, а 30% - муниципалитеты. В следующем году региональный бюджет возьмет больше обязательств по ремонту сельских школ. Думаю, что надо изменить это соотношение, сделать его 80 на 20 – долю финансирования муниципальными образованиями необходимо уменьшить. Кроме того, мы планируем помочь муниципалитетам, увеличив суммы на сбалансированность районных бюджетов», - пообещал губернатор.

С 2017 года в Пензенской области реализуется государственная программа, позволяющая проводить реконструкцию учреждений образования не только в городах, но и в малых населенных пунктах. В текущем году было отремонтировано 36 зданий муниципальных школ и 3 здания государственных образовательных организаций.

«В 2018 году реализация программы будет продолжена. В бюджете региона предусмотрены средства в размере 104,2 млн. рублей. Предполагается провести ремонтные работы на 30 объектах образования», - сообщает пресс-служба областного правительства.