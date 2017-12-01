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Общество | На ремонт моста в Камешкирском районе из бюджета области выделят 1 млн руб.

01.12.2017|10:38
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В четверг, 30 ноября, на личном приеме, который губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в Камешкирском районе во время рабочей поездки, к нему обратилась местная жительница Татьяна Туркина.

Женщина рассказала, что мост в селе Дьячевка требует реконструкции. Это единственный подъезд к населенному пункту, в котором проживают около 250 человек. Ежедневно по мосту проезжает школьный автобус.

Глава администрации района Сергей Хазов доложил, что в бюджете района предусмотрено 330 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации.

«Губернатор сообщил о решении направить на реконструкцию моста один миллион рублей и поручил приступить к работам уже в начале следующего лета», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Глава региона также отметил, что 2018 году на поддержку районов из областного бюджета вместо запланированных 100 млн рублей будет выделено не менее 400 млн.

Источник — фото Pixabay.com
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