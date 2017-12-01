01.12.2017 | 10:38

В четверг, 30 ноября, на личном приеме, который губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в Камешкирском районе во время рабочей поездки, к нему обратилась местная жительница Татьяна Туркина.

Женщина рассказала, что мост в селе Дьячевка требует реконструкции. Это единственный подъезд к населенному пункту, в котором проживают около 250 человек. Ежедневно по мосту проезжает школьный автобус.

Глава администрации района Сергей Хазов доложил, что в бюджете района предусмотрено 330 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации.

«Губернатор сообщил о решении направить на реконструкцию моста один миллион рублей и поручил приступить к работам уже в начале следующего лета», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Глава региона также отметил, что 2018 году на поддержку районов из областного бюджета вместо запланированных 100 млн рублей будет выделено не менее 400 млн.