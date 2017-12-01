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Общество | Молодой пензячке выплатят 90 000 рублей за сломанный в магазине нос

01.12.2017|11:33
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22-летняя пензячка, которая получила травму в торговом центре «Метро Кэш энд Керри», получит 90 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2016 года девушка выбирала в магазине покрывало, когда с верхней полки на нее упал рекламный лист размером полтора на один метр и сломал девушке кости спинки носа.

Пострадавшая обратилась в Пензенский районный суд с иском о возмещении морального вреда.

«Исследовав материалы дела, приняв во внимание душевные переживания истицы в связи с повреждением лица, а также экспертное заключение об изгладимости полученного повреждения, суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований и взыскал в ее пользу 90 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Посчитав сумму завышенной, ответчик решил обжаловать вынесенное решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.

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Гость|01.12.2017 11:44|

наглость торгашей неизмерима. искалечили человека и не хотят отвечать.

Гость|01.12.2017 11:47|

кому она нужна теперь, со сломанным носом

Гость|01.12.2017 11:47|

Гость писал(a):

наглость торгашей неизмерима. искалечили человека и не хотят отвечать.

Не торгашей, а горе-работничков.....

Имя: Гость
Комментарий:

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