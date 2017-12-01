01.12.2017 | 11:33

22-летняя пензячка, которая получила травму в торговом центре «Метро Кэш энд Керри», получит 90 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2016 года девушка выбирала в магазине покрывало, когда с верхней полки на нее упал рекламный лист размером полтора на один метр и сломал девушке кости спинки носа.

Пострадавшая обратилась в Пензенский районный суд с иском о возмещении морального вреда.

«Исследовав материалы дела, приняв во внимание душевные переживания истицы в связи с повреждением лица, а также экспертное заключение об изгладимости полученного повреждения, суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований и взыскал в ее пользу 90 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Посчитав сумму завышенной, ответчик решил обжаловать вынесенное решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.