01.12.2017 | 11:25

Министерство здравоохранения Пензенской области планирует в 2018 году провести цикл лекций для жителей Пензенской области. Их цель - повышение информированности населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, первых признаках острых неотложных состояний и другим актуальным темам.

Жители региона могут самостоятельно выбрать наиболее интересующие их темы. Для этого на сайте регионального минздрава запущен блиц-опрос.

Пензенцам предлагаются на выбор темы: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Основные факторы риска», «Артериальная гипертензия: что должен знать и уметь пациент?», «Диетотерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Влияние физической активности на течение сердечно-сосудистых заболеваний», «Признаки и первая помощь при неотложных сердечно-сосудистых заболеваниях», «Влияние вредных привычек на здоровье сердца и сосудов».

«После обобщения результатов в 20-х числах декабря будет опубликован график проведения лекториев. Планируется, что уже в январе 2018 года в Пензе пройдут первые лекции», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.