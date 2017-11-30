30.11.2017 | 16:16

Кресла депутатов Законодательного собрания заняли школьники-победители научно-практической конференции учащихся «Земля родная». В ней принимали участие те, кто занимается туризмом и краеведением.

Насколько важны подобные исследования, говорит тот факт, что на церемонию награждения ребят пришли заместитель председателя правительства региона, заместитель председателя областного парламента и депутат Государственной Думы.

«Низкий поклон вам за ту большую работу, которую вы ведете на своем посту. А наша задача не только чествовать и награждать вас, но и всячески поддерживать», - отметил депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.

В 2017 году на суд жюри были представлены 2,5 тысячи работ. На областной этап попало 200, а примерно 100 лучших из них получили награды.

Среди победителей - Илья Ольховников. Девятиклассник из Тамалы 2 года составлял исследование о своем дальнем родственнике, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны.

«В «Книге памяти Пензенской области», на сайтах «Герои» и «Патриотический форум России» нам удалось найти документы, из которых стало известно, что он попал в плен и содержался в немецком лагере, где умер в ноябре 1941 года», - рассказал Илья Ольховников.

В зале Законодательного собрания наградили не только школьников, но и педагогов, которые с ними работали.