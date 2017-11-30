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Общество | В Веселовке при монтаже электросетей опилили яблоню без разрешения хозяйки

30.11.2017|14:21
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Уже в течение нескольких месяцев в Веселовке реконструируют высоковольтную линию - идет полное обновление. За это время люди натерпелись немало неудобств.

Марина Янькина собрала последний в этом году урожай яблок с дерева в своем саду на улице Подольской. Если бы она знала, что плодовое погибнет, то заранее позаботилась бы о черенках, но все произошло неожиданно.

«Утром встала, когда уже свет отключили, пошла к собаке, гляжу - а яблони-то нет! Подхожу - все спилено, рабочие работают, я спрашиваю: «Кто спилил?» Они ответили, что это не они, а РЭС», - рассказала Марина Янькина.

«В районе улицы Подольской, 69, проводились работы по реконструкции ВЛ-10 кВ «Веселовская» подрядной организацией ООО «Саратовэлектросеть». Работы производились в соответствии с проектной документацией. Была произведена опиловка ветвей дерева, расположенного в охранной зоне проектируемой линии (в створе линии у дома № 69 по улице Подольской) с целью соблюдения требований правил устройства электроустановок и правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», - прокомментировала компания, которая отвечает за обновление сетей в данном районе

Марина написала заявление в полицию, поэтому пока сложно сказать, чем закончится история со спиленной яблоней в частном саду на ул. Подольской.

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