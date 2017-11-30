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Общество | В Пензе прошла всероссийская акция «Пристегнись, Россия»

30.11.2017|18:00
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Пензенские школьники приняли участие во всероссийской акции «Пристегнись, Россия» и раздали водителям листовки.

В этом году на территории Пензенской области произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых были зафиксированы нарушения правил использования ремней безопасности.

«Я как сажусь в машину, сразу пристегиваюсь. Никогда не катаюсь без пристегнутого ремня», - рассказал один из пензенских автомобилистов.

Большинство водителей, остановленных сотрудниками ГИБДД в рамках всероссийской акции, соблюдают это правило дорожного движения.

«Пристегиваюсь для безопасности, чтобы в случае аварии остаться живым», - отметил пензенец.

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Гость|30.11.2017 19:58|

penzainform.ru писал(a):

Пристегиваюсь для безопасности, чтобы в случае аварии остаться живым»,

Сколько задушилось этими ремнями, либо не смогли выбраться из горящей машины. Ремень он об двух концах.

Гость|30.11.2017 20:03|

Я профессиональный пешеход со стажем, мои брюки всегда пристегнуты ремнем.

Имя: Гость
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