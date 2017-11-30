Пензенские школьники приняли участие во всероссийской акции «Пристегнись, Россия» и раздали водителям листовки.
В этом году на территории Пензенской области произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых были зафиксированы нарушения правил использования ремней безопасности.
«Я как сажусь в машину, сразу пристегиваюсь. Никогда не катаюсь без пристегнутого ремня», - рассказал один из пензенских автомобилистов.
Большинство водителей, остановленных сотрудниками ГИБДД в рамках всероссийской акции, соблюдают это правило дорожного движения.
«Пристегиваюсь для безопасности, чтобы в случае аварии остаться живым», - отметил пензенец.
penzainform.ru писал(a):
Сколько задушилось этими ремнями, либо не смогли выбраться из горящей машины. Ремень он об двух концах.