30.11.2017 | 18:00

Пензенские школьники приняли участие во всероссийской акции «Пристегнись, Россия» и раздали водителям листовки.

В этом году на территории Пензенской области произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых были зафиксированы нарушения правил использования ремней безопасности.

«Я как сажусь в машину, сразу пристегиваюсь. Никогда не катаюсь без пристегнутого ремня», - рассказал один из пензенских автомобилистов.

Большинство водителей, остановленных сотрудниками ГИБДД в рамках всероссийской акции, соблюдают это правило дорожного движения.

«Пристегиваюсь для безопасности, чтобы в случае аварии остаться живым», - отметил пензенец.