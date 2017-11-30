30.11.2017 | 11:42

На сессии в городской думе, состоявшейся в четверг, 30 ноября, депутаты обсудили тему взимания платы за питание в школах Пензы.

«Оператор, которому принадлежат терминалы, выставил условие - 1% от суммы. Пока мы не находим общего языка, чтобы он продолжал без комиссии брать деньги», - сообщил и. о. начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что проблема заключается в следующем: в Пензе образовался монополист по процедуре электронного сопровождения питания в школах. «А когда есть монополист, он имеет тенденцию к тому, чтобы как можно больше зарабатывать», - добавил мэр.

C 23 ноября взимание комиссии при оплате питания в образовательных организациях было приостановлено.

«Мы провели переговоры с одним из банков, и он запустит в двух школах Пензы пилотный проект. Одна их них - 77-я. Хотим попробовать, чтобы понять, может ли банк совместно с родительским сообществом осуществить этот проект. Имеется в виду бескомиссионная оплата», - пояснил Виктор Кувайцев.

Глава Пензы Валерий Савельев попросил Федора Клемина доложить ситуацию на сессии в декабре. «Надеюсь, этот вопрос будет решен», - заключил он.

24 ноября директор МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов сообщал, что после отмены комиссии от ООО «Пензаплат» и обслуживающего банка поступили обращения об экономической нецелесообразности функционирования терминалов в школах.

Их представителями было предложено внести изменения в правила работы автоматизированной системы, исключив обязанности по беспроцентному пополнению лицевого счета карт. При этом в организации заявили, что в противном случае расторгнут договор.

МУП «АРЦИС» попыталось найти других платежных агентов, но вплоть до 24 ноября так и не получило ни одной заявки. В итоге было принято решение внести вышеуказанные изменения. Они будут опубликованы до 1 декабря на официальном сайте системы по адресу: эл-школа.рф.