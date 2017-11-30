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Общество | В двух школах Пензы запустят пилотный проект бескомиссионной оплаты питания

30.11.2017|11:42
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На сессии в городской думе, состоявшейся в четверг, 30 ноября, депутаты обсудили тему взимания платы за питание в школах Пензы.

«Оператор, которому принадлежат терминалы, выставил условие - 1% от суммы. Пока мы не находим общего языка, чтобы он продолжал без комиссии брать деньги», - сообщил и. о. начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что проблема заключается в следующем: в Пензе образовался монополист по процедуре электронного сопровождения питания в школах. «А когда есть монополист, он имеет тенденцию к тому, чтобы как можно больше зарабатывать», - добавил мэр.

C 23 ноября взимание комиссии при оплате питания в образовательных организациях было приостановлено.

«Мы провели переговоры с одним из банков, и он запустит в двух школах Пензы пилотный проект. Одна их них - 77-я. Хотим попробовать, чтобы понять, может ли банк совместно с родительским сообществом осуществить этот проект. Имеется в виду бескомиссионная оплата», - пояснил Виктор Кувайцев.

Глава Пензы Валерий Савельев попросил Федора Клемина доложить ситуацию на сессии в декабре. «Надеюсь, этот вопрос будет решен», - заключил он.

24 ноября директор МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов сообщал, что после отмены комиссии от ООО «Пензаплат» и обслуживающего банка поступили обращения об экономической нецелесообразности функционирования терминалов в школах.

Их представителями было предложено внести изменения в правила работы автоматизированной системы, исключив обязанности по беспроцентному пополнению лицевого счета карт. При этом в организации заявили, что в противном случае расторгнут договор.

МУП «АРЦИС» попыталось найти других платежных агентов, но вплоть до 24 ноября так и не получило ни одной заявки. В итоге было принято решение внести вышеуказанные изменения. Они будут опубликованы до 1 декабря на официальном сайте системы по адресу: эл-школа.рф.

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Гость|30.11.2017 12:07|

Кому и чем мешали наличные деньги, что за беспредел в городе творится? Тарелку похлебки и миску каши оплатить не могут придумать как, в ужасном сне такое не привидится.

Гость|30.11.2017 12:12|

Сразу не получилось взимать поборы, придумали обходной манёвр. Не мытьём, так катаньем.

Гость|30.11.2017 12:20|

Все делается ради того,чтобы избавить наших деток от наличных денег,которые детям дают и родители не могут проконтролировать их расходование.

Гость|30.11.2017 12:20|

Эта лабуда началась с того,что некто притащил к нам в город этот чёртов АРЦИСС и впарил кондукторам валидаторы.Кому это было надо?Только не горожанам и кондукторам.Картами пользуется менее 10% населения,остальные предпочитают платить наличными.

Гость|30.11.2017 12:25|

Отмена наличных в школах - это нарушение закона. Хождение наличных никаким законом не отменялось. И учеников с их родителями лишили законного права, в угоду обогащения Арциса.

Гость|30.11.2017 12:30|

Гость писал(a):

Все делается ради того,чтобы избавить наших деток от наличных денег,которые детям дают и родители не могут проконтролировать их расходование.
Как говорил один из персонажей известного сериала "в пекло" тогда таких деток, значит и дальше у вас они воровать деньги будут, ну что может быть проще, принеси чек из столовой, не принес - неделя без интернета и черно-белая нокиа в руки и все решится, ну или в записных книжечках штампы конкретная столовая пусть ставит, ну ведь копеечная проблема, вот как реально "обнести" родителей на этой похлебке это да, проблема для администрации.

Гость|30.11.2017 12:31|

Детей приучать к пользованию деньгами нужно не карточками , а налом , иначе вырастите транжиру и бестолкового потребителя.

Гость|30.11.2017 12:36|

Гость писал(a):

Все делается ради того,чтобы избавить наших деток от наличных денег,которые детям дают и родители не могут проконтролировать их расходование
Сказки не рассказывайте! Своим детям не доверять?

Гость|30.11.2017 12:42|

"может ли банк совместно с родительским сообществом осуществить этот проект.." не смешите, не может, будет скрытая комиссия, поверьте, банки получать прибыль должны и ни копейки они не потратят на эту фикцию, головной банк в Москве не позволит. Как вариант комиссия уже будет заложена в стоимость обеда и скрыта от вас, т.е. его самого как такового в весовом количестве ингредиентов будет меньше.

Гость|30.11.2017 12:53|

Прикольная фраза : появился монополист. вот прям вылупился не понятно откуда. Сами ж разрешили, сами утвердили и повелели ...

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