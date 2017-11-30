30.11.2017 | 17:08

Воспитанников детского сада № 150 кормят внештатные повара. Это учреждение образования обеспечивает питанием коммерческая организация, и 4 декабря она подведет итог своей работы.

«Жалоб со стороны родителей, со стороны сотрудников не поступало, по качеству и количеству питания - тоже нет. В принципе, мы даже увидели улучшение качества», - отметил заместитель начальника Управления образования города Пензы Федор Клемин.

Если такая форма организации питания зарекомендует себя с хорошей стороны, то в ближайшей перспективе будет рассматриваться вопрос о внедрении этой практики и в других садиках.

На сегодняшний день во многие школы Пензы завтраки и обеды поставляют комбинаты питания. В управлении образования полагают, что это позволит сэкономить бюджетные средства. Однако у депутатов городской думы есть сомнения.

«Основная задача - хорошо накормить детей. Правильно? А здесь получается, что основная задача - помочь кому-то заработать», - подчеркнул депутат Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

Также народных избранников интересовало, кто следит за качеством приготовленных блюд. Раньше в садиках были медицинские работники, которые контролировали в том числе и детскую кухню. Сейчас этим занимаются заведующий детским садом или дежурный администратор.

Депутаты предлагают создать рабочую группу, пригласить заведующих детскими садами и вместе с ними обсудить, стоит ли доверять приготовление пищи для малышей сотрудникам коммерческих организаций.