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Общество | В думе обсудили, стоит ли доверять фирмам питание дошколят

30.11.2017|17:08
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Воспитанников детского сада № 150 кормят внештатные повара. Это учреждение образования обеспечивает питанием коммерческая организация, и 4 декабря она подведет итог своей работы.

«Жалоб со стороны родителей, со стороны сотрудников не поступало, по качеству и количеству питания - тоже нет. В принципе, мы даже увидели улучшение качества», - отметил заместитель начальника Управления образования города Пензы Федор Клемин.

Если такая форма организации питания зарекомендует себя с хорошей стороны, то в ближайшей перспективе будет рассматриваться вопрос о внедрении этой практики и в других садиках.

На сегодняшний день во многие школы Пензы завтраки и обеды поставляют комбинаты питания. В управлении образования полагают, что это позволит сэкономить бюджетные средства. Однако у депутатов городской думы есть сомнения.

«Основная задача - хорошо накормить детей. Правильно? А здесь получается, что основная задача - помочь кому-то заработать», - подчеркнул депутат Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

Также народных избранников интересовало, кто следит за качеством приготовленных блюд. Раньше в садиках были медицинские работники, которые контролировали в том числе и детскую кухню. Сейчас этим занимаются заведующий детским садом или дежурный администратор.

Депутаты предлагают создать рабочую группу, пригласить заведующих детскими садами и вместе с ними обсудить, стоит ли доверять приготовление пищи для малышей сотрудникам коммерческих организаций.

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Гость|30.11.2017 20:13|

penzainform.ru писал(a):

Раньше в садиках были медицинские работники, которые контролировали в том числе и детскую кухню.
А куда медработники из детсадов делись? Их убрали, как в школах?

Гость|30.11.2017 20:30|

В смысле, поставляют.... Везут откуда- то еду???!!!! Чушь какая. Конечно надо в учреждении готовить. куда смотрит санэпидем станция?

Гость|30.11.2017 20:40|

penzainform.ru писал(a):

На сегодняшний день во многие школы Пензы завтраки и обеды поставляют комбинаты питания
там это есть невозможно, одна показуха

Имя: Гость
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