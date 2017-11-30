30.11.2017 | 11:02

В четверг, 30 ноября, на сессии городской думы и. о. начальника управления образования Федор Клемин доложил депутатам о ситуации с местами в детских садах областного центра.

«За последние пять лет в Пензе открыли 4 802 новых места в детских садах. В 2017 году было создано 330 дополнительных мест. Введен в эксплуатацию сад в Заре на 175 мест, открыты дополнительные группы в Арбекове, начало работу учреждение в жилом комплексе «Новые сады», - сообщил он.

Кроме того, идет разработка проектно-сметной документации для пристроя к детсаду на Шуисте. Она должна быть готова к концу года. «Потом нужно выйти на область с просьбой о софинансировании, и часть денег нужно заложить в бюджете на 2018 год», - пояснил Федор Клемин.

Что касается других планов на 2018 год, то управление образования надеется на безвозмездную передачу городу детсада, который принадлежит РЖД. Также предполагается приобрести помещение детского сада на улице 65-летия Победы в Арбековской Заставе (в проекте бюджета средства заложены).

«Планируем открыть группы на Севере. И необходимо строить новые детские сады на ГПЗ и в «Экоквартале» в Запрудном», - добавил и. о. начальника управления образования.

Сейчас в Пензе детские сады посещают 28 251 ребенок, это на 564 больше, чем в 2016-м.