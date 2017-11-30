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Общество | Приемное отделение больницы № 4 должны отремонтировать к 1 марта

30.11.2017|14:07
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Стало известно, на что именно потратят средства, выделенные на ремонт пензенской клинической больницы № 4 из резервного фонда Президента РФ.

Речь идет о 6 млн 586 тыс. рублей, направленных на капитальный ремонт приемного отделения медицинского учреждения. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин в субботу, 25 ноября.

Главный врач больницы Андрей Водопьянов пояснил, что деньги пойдут на замену оконных конструкций, дверей, сантехники, монтаж электрики, покраску стен и потолков, покрытие полов керамической плиткой взамен старого линолеума.

«Мы надеемся, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен электронный аукцион, который пройдет 11 декабря», - уточнил руководитель.

Восстановительными работами будет охвачена площадь в 1 100 квадратных метров. Все должно быть сделано к 1 марта 2018 года.

Также Владимир Путин распорядился выделить 5 млн 431 тыс. рублей на капремонт здания Сердобского дома ветеранов труда.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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