30.11.2017 | 14:07

Стало известно, на что именно потратят средства, выделенные на ремонт пензенской клинической больницы № 4 из резервного фонда Президента РФ.

Речь идет о 6 млн 586 тыс. рублей, направленных на капитальный ремонт приемного отделения медицинского учреждения. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин в субботу, 25 ноября.

Главный врач больницы Андрей Водопьянов пояснил, что деньги пойдут на замену оконных конструкций, дверей, сантехники, монтаж электрики, покраску стен и потолков, покрытие полов керамической плиткой взамен старого линолеума.

«Мы надеемся, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен электронный аукцион, который пройдет 11 декабря», - уточнил руководитель.

Восстановительными работами будет охвачена площадь в 1 100 квадратных метров. Все должно быть сделано к 1 марта 2018 года.

Также Владимир Путин распорядился выделить 5 млн 431 тыс. рублей на капремонт здания Сердобского дома ветеранов труда.