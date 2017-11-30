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Общество | Пензенцы высказались за расширение антитабачного закона

30.11.2017|17:45
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В России стало больше мест, где курильщиков теперь могут наказать рублем. В список попала даже частная собственность граждан.

Поводом для судебного разбирательства стал спор двух жителей Новосибирска, одному из которых не нравилось, что его сосед постоянно курил на балконе. По мнению истца, табачный дым в прямом смысле слова отравлял ему жизнь, поэтому он потребовал с мужчины моральную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Новосибирские служители Фемиды встали на сторону курильщика, а вот Верховный суд страны, сославшись на Конституцию, где черным по белому прописано право граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе и на отсутствие табачного дыма, жалобу истца удовлетворил. Однако сумма штрафа в итоге оказалась в 50 раз меньше - 5 тысяч рублей.

Наказывать за курение в общественных местах россиян начали с 1 июня 2013 года. Кстати, некоторые пензенцы считают, что действие антитабачного закона неплохо было бы расширить.

«И дома тоже мне не нравится, что курят, потому что через дымоход весь дым идет к соседям», - отметила пензячка.

«Даже если рядом кто-то на улице курит, у меня летом открыто окно, запах все равно идет. Неприятно, тем более напоминает о том, что я когда-то курил», - поделился горожанин.

«Я считаю, что штрафами можно решить проблему. Пенсии маленькие, зарплаты тоже не у всех большие; конечно, деньги играют большую роль», - высказалась еще одна жительница Пензы.

Как бы то ни было, прецедент создан. И, вероятнее всего, после этого решения высшей судебной инстанции страны заявления на курящих соседей будут поступать активнее.

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Гость|30.11.2017 19:29|

курил и буду курить на балконе - пока машины от подъезда не уберут.

они меня больше отравляют ,чем,я соседа

Гость|30.11.2017 19:42|

Какой смысл, если на остановках так и курят, полицейские проходят мимо. Сначала нужно обеспечить неотвратимость наказания, а уже потом думать о расширении и увеличении штрафов.

Гость|30.11.2017 19:56|

Я больше страдаю от вони этих лжестрадальцев. Дым им мешает.

Гость|30.11.2017 20:02|

penzainform.ru писал(a):

Наказывать за курение в общественных местах россиян начали с 1 июня 2013 года.
И многих в Пензе наказали? Статистику в студию!

Гость|30.11.2017 20:02|

penzainform.ru писал(a):

«И дома тоже мне не нравится, что курят, потому что через дымоход весь дым идет к соседям», - отметила пензячка.

У вас дымоход к соседу, а соседский к вам в квартиру? На Руси топили по черному при царе Питере первом. Печные трубы руским людям были запрешены.

Гость|30.11.2017 20:03|

И возле офисных центров курят, на замечания никак не реагируют

Гость|30.11.2017 20:09|

Мамок, ведущих детей в школы и детсады, и дымящих как паровоз, когда штрафовать будут? Можно и детей на время забирать от таких, от них больше вреда, чем пользы.

Гость|30.11.2017 20:15|

опять эти обиженки заплакали, курят на них, никакого уважения, оёёй.

Гость|30.11.2017 20:34|

Скорее всего Верховный суд встал на сторону своих родственников

Гость|30.11.2017 20:35|

А я не куру калюсь.

Гость|30.11.2017 20:36|

Запретите электронные сигареты придурки от них реально рак.

Имя: Гость
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