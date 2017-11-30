30.11.2017 | 17:45

В России стало больше мест, где курильщиков теперь могут наказать рублем. В список попала даже частная собственность граждан.

Поводом для судебного разбирательства стал спор двух жителей Новосибирска, одному из которых не нравилось, что его сосед постоянно курил на балконе. По мнению истца, табачный дым в прямом смысле слова отравлял ему жизнь, поэтому он потребовал с мужчины моральную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Новосибирские служители Фемиды встали на сторону курильщика, а вот Верховный суд страны, сославшись на Конституцию, где черным по белому прописано право граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе и на отсутствие табачного дыма, жалобу истца удовлетворил. Однако сумма штрафа в итоге оказалась в 50 раз меньше - 5 тысяч рублей.

Наказывать за курение в общественных местах россиян начали с 1 июня 2013 года. Кстати, некоторые пензенцы считают, что действие антитабачного закона неплохо было бы расширить.

«И дома тоже мне не нравится, что курят, потому что через дымоход весь дым идет к соседям», - отметила пензячка.

«Даже если рядом кто-то на улице курит, у меня летом открыто окно, запах все равно идет. Неприятно, тем более напоминает о том, что я когда-то курил», - поделился горожанин.

«Я считаю, что штрафами можно решить проблему. Пенсии маленькие, зарплаты тоже не у всех большие; конечно, деньги играют большую роль», - высказалась еще одна жительница Пензы.

Как бы то ни было, прецедент создан. И, вероятнее всего, после этого решения высшей судебной инстанции страны заявления на курящих соседей будут поступать активнее.