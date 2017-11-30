30.11.2017 | 13:11

Министерство здравоохранения Пензенской области решило выступить с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев.

Специалисты отмечают, что пристрастие жителей области к подобным процедурам достаточно популярно, однако стремление придать коже загар под ультрафиолетовыми лампами может привести к печальным последствиям.

«Специалисты все чаще диагностируют рак кожи у населения Пензенской области. Если за 10 месяцев 2016 года было зарегистрировано 932 вновь выявленных случая злокачественных новообразований кожи, то за 10 месяцев 2017 года уже 992 случая», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В первую очередь во всех салонах, где есть солярии, разместят плакаты с информацией о последствиях такого загара для здоровья.

«Пока пакет документов в Законодательное собрание Пензенской области будет проходить процедуру согласования, медицинским работникам, особенно первичного звена, дано поручение активизировать работу среди населения, направленную на профилактику распространения онкологических заболеваний», - уточнили в минздраве.