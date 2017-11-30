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Общество | Пензенский минздрав будет добиваться ограничения услуг соляриев

30.11.2017|13:11
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Министерство здравоохранения Пензенской области решило выступить с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев.

Специалисты отмечают, что пристрастие жителей области к подобным процедурам достаточно популярно, однако стремление придать коже загар под ультрафиолетовыми лампами может привести к печальным последствиям.

«Специалисты все чаще диагностируют рак кожи у населения Пензенской области. Если за 10 месяцев 2016 года было зарегистрировано 932 вновь выявленных случая злокачественных новообразований кожи, то за 10 месяцев 2017 года уже 992 случая», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В первую очередь во всех салонах, где есть солярии, разместят плакаты с информацией о последствиях такого загара для здоровья.

«Пока пакет документов в Законодательное собрание Пензенской области будет проходить процедуру согласования, медицинским работникам, особенно первичного звена, дано поручение активизировать работу среди населения, направленную на профилактику распространения онкологических заболеваний», - уточнили в минздраве.

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Гость|30.11.2017 13:56|

Пускай лучше пензенский минздрав займется реальными делами. Везде идут сокращения медперсонала в Пензе. Вот и в соседней Каменке в режиме "совершенно секретно" сокращают 18 человек. А потом под камеры ноют, что не хватает специалистов, типа никто не идет. Люди в очередях сидят, потому что врачи от нищенской зарплаты и огромных нагрузок уходят к частникам. Белозерцеву пора уже наконец поставить другого министра, этот, на мой взгляд, уже полностью потерял связь с реальностью, особенно по зарплатам медиков - по документам 30-35, а реально 15-20, да еще и надбавки убирают. В общем все молодцы, слушаете президента в 3 уха!

Имя: Гость
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