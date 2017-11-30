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Общество | Чиновница понесет наказание за перевод части сквера в частные руки

30.11.2017|18:28
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Участок в сквере им. Лермонтова, недалеко от бывшего кинотеатра «Родина» опять принадлежит муниципалитету, а человек, который перевел его в частную собственность, будет наказан.

Следственное управление Следственного комитета завершило расследование в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра. Женщину обвиняют в халатности.

«Она не удостоверилась в наличии зарегистрированных или заявленных прав на данный объект недвижимости, и, несмотря на отсутствие правоустанавливающего документа, осуществила государственную регистрацию права собственности на земельный участок», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Летом пензенцы заметили, что площадка в 1 600 квадратных метров оказалась обнесена железным забором. Люди были возмущены тем, что часть сквера оказалась за ограждением.

Тогда же в Зареченский межрайонный следственный отдел поступило заявление от главы администрации областного центра Виктора Кувайцева. В документе говорилось, что некий житель Пензы незаконно получил права на часть Лермонтовского сквера. Рыночная стоимость объекта составляет более 14 миллионов рублей. Тому, кто направил документы на регистрацию, ничего не грозит. Обвиняется только чиновница, которая оформила землю.

«При этом также был нарушен принцип платности использования земли, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. В частности, неопределенный круг лиц был лишен возможности обратиться в администрацию города Пензы с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды. В свою очередь, администрация муниципального образования лишалась возможности получения дохода от заключения договора аренды объекта недвижимости», - добавила Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд. Чиновнице грозит штраф до 120 тысяч рублей, или исправительные работы, или арест на срок до 3 месяцев.

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Гость|30.11.2017 20:04|

penzainform.ru писал(a):

некий житель Пензы
Нужно быть "НЕКИМ" ,чтобы получать участки земли за 14000000 ! Наверное, всем давали,а получил НЕКИЙ !

Гость|30.11.2017 20:10|

penzainform.ru писал(a):

Татьяна Махницкая
Нужно быть махницким, чтобы махенациями заниматься.

Гость|30.11.2017 20:13|

Ни имён, ни фамилий. Кто эта чиновница? Кому отдала участок?

Гость|30.11.2017 20:18|

Спасибо за прецедент!Чиновники и захватчики земли парка им.Ульянова в Арбеково должны и обязаны ответить за это по закону.

Гость|30.11.2017 20:34|

Некий - это фамилие такое?

Гость|30.11.2017 20:41|

КАКОЙТО.....

Гость|30.11.2017 20:43|

penzainform.ru писал(a):

В частности, неопределенный круг лиц был лишен возможности обратиться в администрацию города Пензы с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды.
Ну понятно - попы попросили мэрию прирезать им еще кусочек Лермонтовского сквера, а те вдруг поняли что не могут - земля чужая. Вот срочно и начали расследование, все выяснили и всех наказали... А то ведь кошмар: penzainform.ru писал(a):
администрация муниципального образования лишалась возможности получения дохода от заключения договора аренды объекта недвижимости

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