30.11.2017 | 18:28

Участок в сквере им. Лермонтова, недалеко от бывшего кинотеатра «Родина» опять принадлежит муниципалитету, а человек, который перевел его в частную собственность, будет наказан.

Следственное управление Следственного комитета завершило расследование в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра. Женщину обвиняют в халатности.

«Она не удостоверилась в наличии зарегистрированных или заявленных прав на данный объект недвижимости, и, несмотря на отсутствие правоустанавливающего документа, осуществила государственную регистрацию права собственности на земельный участок», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Летом пензенцы заметили, что площадка в 1 600 квадратных метров оказалась обнесена железным забором. Люди были возмущены тем, что часть сквера оказалась за ограждением.

Тогда же в Зареченский межрайонный следственный отдел поступило заявление от главы администрации областного центра Виктора Кувайцева. В документе говорилось, что некий житель Пензы незаконно получил права на часть Лермонтовского сквера. Рыночная стоимость объекта составляет более 14 миллионов рублей. Тому, кто направил документы на регистрацию, ничего не грозит. Обвиняется только чиновница, которая оформила землю.

«При этом также был нарушен принцип платности использования земли, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. В частности, неопределенный круг лиц был лишен возможности обратиться в администрацию города Пензы с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды. В свою очередь, администрация муниципального образования лишалась возможности получения дохода от заключения договора аренды объекта недвижимости», - добавила Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд. Чиновнице грозит штраф до 120 тысяч рублей, или исправительные работы, или арест на срок до 3 месяцев.