29.11.2017 | 15:09

В 2017 году в Пензенском районе был отремонтирован водопровод на станции Кривозеровка, в селах Воскресеновка, Засечное, Саловка и Кондоль. Однако жители других населенных пунктов продолжают страдать из-за перебоев в подаче воды и других проблем с ней.

Так, в селе Надеждино из-за коммунальной аварии воду отключили на две недели, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из-за сильного износа коммуникаций в программу «Чистая вода» должно войти больше населенных пунктов района, заявил губернатор в ходе обсуждения сложившейся ситуации.

Глава района Сергей Козин доложил об устранении всех неполадок и полном восстановлении подачи воды.

«Устранили двадцать, а завтра будет еще сорок. Еще раз повторю: анализируйте ситуацию, если она острая. Предлагайте, будем включать в программу», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Сейчас в Пензенском районе действует 95 артезианских скважин, проложено 414,8 км водонапорных сетей, при этом они сильно изношены.

Для решения проблемы новые скважины нужно бурить непосредственно на территории населенного пункта, считает Иван Белозерцев.