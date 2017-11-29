29.11.2017 | 17:33

История с жильцами аварийного дома № 35 по улице Ударной подошла к завершению. Их принудительно выселили из квартиры. В целях безопасности четырехэтажку обесточили, в ней нет газа и воды.

Здесь собрались представители разных служб и ведомств: полиция, скорая помощь, бригада спасателей. На момент выселения внутри здания была лишь Мария Фролкова, ее родственники отсутствовали. Дверь судебным приставам пришлось вскрывать.

«Межрайонным отделом проводятся исполнительные действия по принудительному выселению граждан из аварийного дома. Действия проводятся на основании решения Октябрьского районного суда, данное решение подлежит немедленному исполнению. Гражданам вручены необходимые документы, но они добровольно не выселились», - рассказала начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

По решению суда, переселенцам предоставили жилплощадь в маневренном фонде на улице Ленинградской. Переезжать туда Мария добровольно отказалась, опасаясь, что останется там навсегда.

Однако шанс все же получить свои квадратные метры есть - с января 2019 года, возможно, возобновится действие программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и собственники квартир на ул. Ударной станут одними из первых претендентов на участие в ней.