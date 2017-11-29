Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.20  |  $  58.33
 

Общество | Владельцам квартир в доме на Ударной могут выдать новое жилье в 2019 году

29.11.2017|17:33
Печать

История с жильцами аварийного дома № 35 по улице Ударной подошла к завершению. Их принудительно выселили из квартиры. В целях безопасности четырехэтажку обесточили, в ней нет газа и воды.

Здесь собрались представители разных служб и ведомств: полиция, скорая помощь, бригада спасателей. На момент выселения внутри здания была лишь Мария Фролкова, ее родственники отсутствовали. Дверь судебным приставам пришлось вскрывать.

«Межрайонным отделом проводятся исполнительные действия по принудительному выселению граждан из аварийного дома. Действия проводятся на основании решения Октябрьского районного суда, данное решение подлежит немедленному исполнению. Гражданам вручены необходимые документы, но они добровольно не выселились», - рассказала начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

По решению суда, переселенцам предоставили жилплощадь в маневренном фонде на улице Ленинградской. Переезжать туда Мария добровольно отказалась, опасаясь, что останется там навсегда.

Однако шанс все же получить свои квадратные метры есть - с января 2019 года, возможно, возобновится действие программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и собственники квартир на ул. Ударной станут одними из первых претендентов на участие в ней.

0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 19:05|

На таймыре в 2029,я на ихнем месте на марс рванул.

Гость|29.11.2017 19:05|

Аможет и не получат.

Гость|29.11.2017 19:10|

А почему они не переселяться в дом офицеров он же пустует пусть там живут и изучают хореографию.

Гость|29.11.2017 19:21|

В Заре нормальные квартиры,пусть мэрия выделят им квартиру.

Гость|29.11.2017 19:22|

с января 2019 года, возможно, возобновится действие программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и собственники квартир. ВОЗМОЖНО, слово двоякое, как и может быть, а может и не быть, тем более возможно с 2019, а возможно и с 2029 ( никто не знает, даже и президент). Нужно деньги на эти дела немедленно брать с резервного фонда. Это же там живут наши РОССИЙСКИЕ люди. В городе тысячи не проданных квартир в новостройках. Можно же договориться с застройщиками. А вдруг кто то не доживет из людей до конца 2019 года,пока примут программы, пока ВОЗМОЖНО получат деньги из центра, ВОЗМОЖНО некому и выделять будет....

Полоний (гость)|29.11.2017 19:23|

Интересно, а исследования о наличии потенции у властей Пензы кто-нибудь провдил? Есть научное подтверждение тому, что они МОГУТ?

Гость|29.11.2017 19:28|

penzainform.ru писал(a):

Межрайонным отделом проводятся исполнительные действия по принудительному выселению граждан из аварийного дома. Действия проводятся на основании решения Октябрьского районного суда, данное решение подлежит немедленному исполнению.
Наконец то, Ударная 35 пала) давно пора

Полоний (гость)|29.11.2017 19:29|

Гость писал(a):

В Заре нормальные квартиры,пусть мэрия выделят им квартиру.
Последняя надежда исключительно на ВАС. Пришлите, пожалуйста, ваше указание господину Савельеву за вашей подписью, уверен он отреагиирует должным образом.

Гость|29.11.2017 19:31|

Вот бы так шустро хоть за 3 года домик на ул. Гоголя 25 снесли во исполнения судебного решения.

Полоний (гость)|29.11.2017 19:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Межрайонным отделом проводятся исполнительные действия по принудительному выселению граждан из аварийного дома. Действия проводятся на основании решения Октябрьского районного суда, данное решение подлежит немедленному исполнению.
Наконец то, Ударная 35 пала) давно пора
Спасибо, задокументировал ваш первоисточник. Какие молодцы, какие молодцы! Просто чудно! Про что мною и говорилось в соседней ветке, стали официально сдавать самих себя. Может и продолжение будет на других сайтах органов власти города Пензы?

Гость|29.11.2017 19:34|

Полоний (гость) писал(a):

Какие молодцы, какие молодцы! Просто чудно!
Да и не говорите, просто превосходно всё разрулилось, кстати, штаны поменяли?

Полоний (гость)|29.11.2017 19:35|

Гость писал(a):

Полоний (гость) писал(a):
Какие молодцы, какие молодцы! Просто чудно!
Да и не говорите, просто превосходно всё разрулилось, кстати, штаны поменяли?
А зачем их мне менять? Вы думаете есть причина?

Полоний (гость)|29.11.2017 19:37|

Гость писал(a):

Полоний (гость) писал(a):
В Заре нормальные квартиры,пусть мэрия выделят им квартиру.

Последняя надежда исключительно на ВАС. Пришлите, пожалуйста, ваше указание господину Савельеву за вашей подписью, уверен он отреагиирует должным образом.

На Ленинградской вполне себе пусть живут, зачем им епеня всякие, западная поляна хороший район, как хорошо все завершилось, дорогие читатели)
Для ВАС ещё ничего не закончилось. Семья Фролкиных не согласилась с таким решением и это будет обжаловаться. Так что не врите, до КОНЦА ещё далеко, но вам предоставится возможность его почувствовать.

Полоний (гость)|29.11.2017 19:47|

Гость писал(a):

а почему не в этом ? Вон в спутнеге сего добра валом ... хотя там дома уже тоже через один в аварийном состоянии ...
В Пензе не так много кварталов с добротным жильём. Мой отец сумел купить себе жильё в начале "нулевых" на "Стреле". Там строили хорошо и добротно для "своих" в позднесоветское время. И там эти дома простоят ещё лет 50, минимум.

Гость|29.11.2017 19:50|

Полоний (гость) писал(a):

И там эти дома простоят ещё лет 50, минимум.
Заселите туда жильцов с Ударной 35, года через четыре аварийное состояние уже будет, возможно и раньше. Спецы еще те.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!