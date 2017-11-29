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Общество | В «Ритэйл Парке» прошла акция-флешмоб «Раздевайся, выбирай и одевайся!»

29.11.2017|14:41
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В среду, 29 ноября, в торговом центре «Ритэйл Парк» состоялась акция-флешмоб под названием «Раздевайся, выбирай и одевайся!».

На нее приглашались девушки и парни старше 18 лет. С помощью программы «Выбиратель» в соцсети «ВКонтакте» среди всех желающих отобрали 50 счастливчиков.

По правилам шопоголики должны были прилюдно раздеться до нижнего белья или купальника и пробежаться по магазинам.

Парни и девушки в течение 20 минут примеряли одежду и обувь стоимостью не более 4 000 рублей.

На мероприятии присутствовала стилист Надежда Красилова, которая помогала некоторым участникам подобрать вещи. Все они получили комплекты совершенно бесплатно.

Молодые люди, выполнившие все условия, смогли уйти из торгового центра в новом образе.

«Если вы хотите сделать приятные и полезные покупки, приходите в ТЦ «Ритэйл Парк», расположенный на улице Центральной, 1», - обратились к пензенцам организаторы акции.

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Гость|29.11.2017 14:57|

А когда еще побегать голым по Ритейл можно будет ?

Гость|29.11.2017 15:00|

взяли всё лучшее от европы, шедевральные игры тоже

Гость|29.11.2017 15:08|

Гость писал(a):

+100500!!! Все, как на Западе. Что крестьяне, то и обезьяне
А я бы не прочь поучаствовать , 20 мин бега и одежда на 4000 руб, че плохо разве? А те кто здесь пишет пакости это все тюлени старые !

Гость|29.11.2017 15:24|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
+100500!!! Все, как на Западе. Что крестьяне, то и обезьяне
А я бы не прочь поучаствовать , 20 мин бега и одежда на 4000 руб, че плохо разве? А те кто здесь пишет пакости это все тюлени старые !
Я бы тоже пошёл, но как ветерану неприлично. В дурку упрячут за антисоветское поведение.

Гость|29.11.2017 15:24|

модер, чо комменты трешь? правильно люди говорят! Почему полиции не было на месте, почему не пресекли нарушение общественного порядка??? Что за хрень - по магазину с голой сракой бегать??? Это не пляж!!!

Гость|29.11.2017 15:30|

Гость писал(a):

Что за хрень - по магазину с голой сракой бегать??? Это не пляж!!
а где ты увидел что с голой ?...все прилично - трусы и лифчики

Гость|29.11.2017 15:36|

Гость писал(a):

А те кто здесь пишет пакости это все тюлени старые
Пакости, это когда ты за тряпку готов идиотом выглядеть (хотя тут и без тряпок видно что недалекий

Гость|29.11.2017 15:48|

люди не уважают себя и готовы унижаться ради галимых шмоток на 4 т.р.

Гость|29.11.2017 15:50|

дураков полно

Гость|29.11.2017 15:58|

Гость писал(a):

люди не уважают себя и готовы унижаться ради галимых шмоток на 4 т.р.
Гость писал(a):
Пакости, это когда ты за тряпку готов идиотом выглядеть (хотя тут и без тряпок видно что недалекий
Плюсую.

Имя: Гость
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