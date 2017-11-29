29.11.2017 | 14:41

В среду, 29 ноября, в торговом центре «Ритэйл Парк» состоялась акция-флешмоб под названием «Раздевайся, выбирай и одевайся!».

На нее приглашались девушки и парни старше 18 лет. С помощью программы «Выбиратель» в соцсети «ВКонтакте» среди всех желающих отобрали 50 счастливчиков.

По правилам шопоголики должны были прилюдно раздеться до нижнего белья или купальника и пробежаться по магазинам.

Парни и девушки в течение 20 минут примеряли одежду и обувь стоимостью не более 4 000 рублей.

На мероприятии присутствовала стилист Надежда Красилова, которая помогала некоторым участникам подобрать вещи. Все они получили комплекты совершенно бесплатно.

Молодые люди, выполнившие все условия, смогли уйти из торгового центра в новом образе.

«Если вы хотите сделать приятные и полезные покупки, приходите в ТЦ «Ритэйл Парк», расположенный на улице Центральной, 1», - обратились к пензенцам организаторы акции.