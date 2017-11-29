29.11.2017 | 15:14

В прокуратуре области поговорили о защите прав несовершеннолетних. Руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств подвели итоги национальной стратегии «Детство». Президентская программа была рассчитана на пять лет и завершается в 2017 году.

«Мы говорим, что у нас есть хорошие показатели: мы в Приволжском федеральном округе по этой работе на первом месте. Но если у нас есть хотя бы один случай, когда мы бросили ребенка и не увидели, как ребенка пьяный дед «подсаживает на стакан», как над ребенком издеваются, унижают, бьют, то грош цена всей системе профилактики», - обозначил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По словам прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой, проблемы в этой сфере еще остались.

«Проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для детей среды, многочисленны, сохраняют свою остроту и пока, конечно, далеки от окончательного их разрешения. Не снижается количество, как показывает прокурорская надзорная практика, нарушений прав детей, и при этом очень обидно, что большинство из них выявлены в работе тех, кто права детей призван защищать», - доложила Наталья Канцерова.

Больше всего нарушений прокурорские проверки выявили именно в работе учебных заведений региона. Особенно это касается организации питания.

«Приостановлена судами работа шести пищеблоков из-за нарушений санитарных требований: грызуны, грязная посуда, тараканы. В столовых нашли просроченную молочную продукцию, купленные неизвестно где мясо и рыбу. О наличии обязательных документов, подтверждающих качество продуктов, я вообще молчу», - отметил первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов.

Добавим, прокуратура области выписывает в год порядка 200 штрафов за нарушения в сфере питания.