В фойе городской администрации расположился небольшой медицинский пункт. Здесь чиновники без очередей смогли попасть на прием к различным специалистам.
«В основном жалуются на тревогу, на постоянное ощущение «я не до конца выполнил сегодняшний план». Это мешает спокойно спать, и, как правило, утром повышается давление», - рассказала врач-психотерапевт Валентина Сгибова.
Медосмотр проходил в рамках семинара «Основы формирования здорового образа жизни». Врачи рассказали о борьбе с вредными привычками, о правильном питании, провели зарядку.
«Мероприятие проводится для того, чтобы они в дальнейшем стали проводниками для своих подчиненных, своих сотрудников, для формирования основ здорового образа жизни на уровне своей семьи», - отметила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
Такие встречи медицинские работники проводят с чиновниками различного уровня регулярно.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
КАК ВСЁ ПРОСТО.ПОЧЕМУ ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ КРЕСЛА ВО ВЛАСТИ НЕ ПРОВОДЯТ ТЕСТЫ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ???