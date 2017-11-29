29.11.2017 | 16:51

В фойе городской администрации расположился небольшой медицинский пункт. Здесь чиновники без очередей смогли попасть на прием к различным специалистам.

«В основном жалуются на тревогу, на постоянное ощущение «я не до конца выполнил сегодняшний план». Это мешает спокойно спать, и, как правило, утром повышается давление», - рассказала врач-психотерапевт Валентина Сгибова.

Медосмотр проходил в рамках семинара «Основы формирования здорового образа жизни». Врачи рассказали о борьбе с вредными привычками, о правильном питании, провели зарядку.

«Мероприятие проводится для того, чтобы они в дальнейшем стали проводниками для своих подчиненных, своих сотрудников, для формирования основ здорового образа жизни на уровне своей семьи», - отметила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Такие встречи медицинские работники проводят с чиновниками различного уровня регулярно.