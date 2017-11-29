Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.20  |  $  58.33
 

Общество | В Пензе медики провели профосмотр для чиновников

29.11.2017|16:51
Печать

В фойе городской администрации расположился небольшой медицинский пункт. Здесь чиновники без очередей смогли попасть на прием к различным специалистам.

«В основном жалуются на тревогу, на постоянное ощущение «я не до конца выполнил сегодняшний план». Это мешает спокойно спать, и, как правило, утром повышается давление», - рассказала врач-психотерапевт Валентина Сгибова.

Медосмотр проходил в рамках семинара «Основы формирования здорового образа жизни». Врачи рассказали о борьбе с вредными привычками, о правильном питании, провели зарядку.

«Мероприятие проводится для того, чтобы они в дальнейшем стали проводниками для своих подчиненных, своих сотрудников, для формирования основ здорового образа жизни на уровне своей семьи», - отметила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Такие встречи медицинские работники проводят с чиновниками различного уровня регулярно.

0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 19:13|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

КАК ВСЁ ПРОСТО.ПОЧЕМУ ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ КРЕСЛА ВО ВЛАСТИ НЕ ПРОВОДЯТ ТЕСТЫ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ???

Гость|29.11.2017 19:29|

Уважаемые медики проведите пожалуйста вакцинацию с чипизацией для господ чиновников чтобы у них пропали страхи и волнения чтобы они спокойно спали и ели не волновались о своём будущем были счастливы веселы и бодры !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!