29.11.2017 | 14:40

Семья, проживающая в разрушающемся доме № 35 на улице Ударной, отказывается выезжать из квартиры, хотя по решению суда, принятому 22 ноября, обязана была немедленно освободить занимаемые помещения.

В среду, 29-го числа, судебные приставы явились к членам семьи, состоящей из трех человек, с исполнительным документом. Люди в форме должны были переселить жильцов в маневренный фонд.

Приставы вручили пензенцам все бумаги и разъяснили, что их ждет в случае очередного отказа от добровольного выполнения требований в течение суток.

«Члены семьи, чье нахождение в доме опасно для жизни, проигнорировали предписание представителей власти, вследствие чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и назначил новый срок для исполнения», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Уточняется, что после этого принудительное выселение будет проводиться без дополнительного извещения.

Первое обрушение на Ударной, 35, произошло в декабре 2016 года. 20 ноября 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов со стороны двора, никто из местных жителей не пострадал. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра.