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Общество | Семья из дома № 35 на Ударной отказывается исполнять решение суда

29.11.2017|14:40
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Семья, проживающая в разрушающемся доме № 35 на улице Ударной, отказывается выезжать из квартиры, хотя по решению суда, принятому 22 ноября, обязана была немедленно освободить занимаемые помещения.

В среду, 29-го числа, судебные приставы явились к членам семьи, состоящей из трех человек, с исполнительным документом. Люди в форме должны были переселить жильцов в маневренный фонд.

Приставы вручили пензенцам все бумаги и разъяснили, что их ждет в случае очередного отказа от добровольного выполнения требований в течение суток.

«Члены семьи, чье нахождение в доме опасно для жизни, проигнорировали предписание представителей власти, вследствие чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и назначил новый срок для исполнения», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Уточняется, что после этого принудительное выселение будет проводиться без дополнительного извещения.

Первое обрушение на Ударной, 35, произошло в декабре 2016 года. 20 ноября 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов со стороны двора, никто из местных жителей не пострадал. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра.

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Гость|29.11.2017 15:01|

Зачем такие трагедии с судами и приставами? дайте вы этой семье квартиры как положено, том 2 семьи и они сами уйдут.

Гость|29.11.2017 15:06|

Домик на ул. Гоголя 25 тоже не сносят, отказываться исполнять решение суда им можно, а людям нельзя?

Гость|29.11.2017 15:07|

Собственникам должны предоставить ЖИЛЬЕ,а не маневренный фонд!Выселение не законно!!!!!!

Гость|29.11.2017 15:11|

Домик на Гоголя 25 можно было бы и сдать, люди то чем виноваты?

Гость|29.11.2017 15:13|

Вот интересно чего они добиваются? Приятно сидеть в холоде?? Людей жалко, не спорю. Но!!! смысл тормозить, если все равно выселят? Вопрос только в какие условия, чем больше тянут, тем больше потом и достанется.

Гость|29.11.2017 15:14|

Выдать им по грелке и отправить на теплотрассу, раз по нормальному не хотели.

Гость|29.11.2017 15:16|

Гость писал(a):

Собственникам должны предоставить ЖИЛЬЕ,а не маневренный фонд!Выселение не законно!!!!!!
Закрой чухальник, митинг не согласован.

Мотовилов (гость)|29.11.2017 15:17|

Они их до смерти доведут. Люди и так с плохим здоровьем, пострадали от травм, а теперь фактически их загнали как зверей в лесу. Уже ничего не понимают, что с ними власти делают. Мать из зала суда на скорой оттартали, а батя сам не свой ходит. Инквизиция в чистом виде.

Гость|29.11.2017 15:22|

Мотовилов (гость) писал(a):

Они их до смерти доведут.
да оставить их там, завалит и хрен с ними

Гость|29.11.2017 15:26|

Гость писал(a):

Мотовилов (гость) писал(a):
Они их до смерти доведут.
да оставить их там, завалит и хрен с ними
Их психически затравили. Обрубали сети, обваливали стены. Это не случайно, а специальные бригады приходили и делали.

Гость|29.11.2017 15:28|

поселить их к чухальнику и его друзьям

Гость|29.11.2017 15:29|

Мотовилов (гость) писал(a):

. Люди и так с плохим здоровьем, пострадали от травм,
Эти люди может и с плохим здоровьем , но с сильной волей, а это ценнее во сто крат любого физического здоровья. Помните как Павка Корчагин, когда строил жд дорогу ослеп даже , но работал и добился своего. Так и эти люди добьются своих законно положенных квартир.

Полоний (гость)|29.11.2017 15:31|

Решение суда вступает в законную силу только с 22 декабря. Поэтому, то, что происходит сейчас с семьёй Фролковых - это правовой беспредел! До 22 декабря НИКТО не имеет права осуществлять против данных людей меры принудительного характера!

На территории пензенской области перестало действовать законодательство РФ!

Гость|29.11.2017 15:33|

Гость писал(a):

Мотовилов (гость) писал(a):
. Люди и так с плохим здоровьем, пострадали от травм,
Эти люди может и с плохим здоровьем , но с сильной волей, а это ценнее во сто крат любого физического здоровья. Помните как Павка Корчагин, когда строил жд дорогу ослеп даже , но работал и добился своего. Так и эти люди добьются своих законно положенных квартир.
Валера Бычков вон тоже добился. Места на Чемодановском... В депутатском звании за ноги и башкой об ступеньки выволакивали из квартиры...

Гость|29.11.2017 15:33|

Гость писал(a):

Домик на Гоголя 25 можно было бы и сдать, люди то чем виноваты?
Домик то там есть,и все.Ни двора,ни условий.Жить там никак нельзя.

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