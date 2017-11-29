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Общество | С 11 декабря движение большегрузов по дорогам Пензы будет ограничено

29.11.2017|13:41
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В Пензе с 11 декабря по 31 марта с 7:00 до 20:00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам ограничат движение большегрузов. Транспортные средства длиной более 10 метров не смогут проехать по автомобильным дорогам местного значения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, решение принято из-за того, что в часы пик и перед выходными на магистралях значительно увеличивается движение автомобилей.

При этом ограничения не распространяются на пассажирский транспорт, перевозчиков топлива и грузов, которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧС.

Транспортные средства длиной более 10 метров, использующиеся при строительстве, а также перевозке контейнеров под грузы, отправляемые поездом, должны получить пропуск в Департаменте ЖКХ Пензы.

Для тяжеловесных и крупногабаритных машин, выполняющих те же функции, нужно специальное разрешение от Министерства транспорта России.

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Гость|29.11.2017 13:51|

Ниче, до 8 марта доберусь как нибудь. У меня там парковка.

Гость|29.11.2017 14:03|

Гость писал(a):

Гость|29.11.2017 13:51|

Ниче, до 8 марта доберусь как нибудь. У меня там парковка.

За остановку ровно ставь только)

Имя: Гость
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