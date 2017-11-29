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Общество | Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками Николая Балаева

29.11.2017|09:43
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Сотрудники отдела МВД России по Башмаковскому району разыскивают Николая Балаева 1973 года рождения, проживавшего в поселке Башмаково.

В 2010 году Николай Алексеевич уехал на заработки в Москву, а с 2013 года родственники утратили связь с ним.

Николай Балаев имеет рост 173 см, среднее телосложение, зеленые глаза, седые волосы.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части ОМВД России по Башмаковскому району: 8-8412-630-169, 8-84143-4-10-59», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.

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