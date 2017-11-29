29.11.2017 | 10:10

«МегаФон» объединил популярные музыкальные сервисы Яндекс.Музыка, Zvooq и Boom на одной витрине – «МегаФон.Музыка». Здесь можно познакомиться, сравнить, выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

Через «МегаФон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы, и только для абонентов «МегаФона» будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков.

При первом подключении - месяц подписки бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные цены - они ниже, чем для остальных пользователей.

Подписка в сервисах Яндекс.Музыка, Zvooq и Boom открывает различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны. Подробнее о «МегаФон.Музыке» можно почитать здесь.

Весной 2017 года «МегаФон» проанализировал при помощи big data предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт: любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке «МегаФон» предусмотрел продукт и для одних - тариф «Включайся! Слушай», и для других - тариф «Включайся! Общайся».

Также цифровые клиенты слушают музыку в сервисах, своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают через традиционные каналы - радио и советы друзей.

Если сравнивать жанры интернет-контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов.

Что касается долгожданных музыкальных релизов в ноябре, то все они представлены в сервисах Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq. Это альбомы Вячеслава Бутусова к 35-летию группы Nautilus Pompilius, «Белый альбом» от Burito, Utopia от исландской певицы Bjоrk, вторая часть лучшего альбома Макса Коржа «Малый повзрослел» и Gusli II от экс-участников культовой рэп-группы Centr Гуфа и Слима.