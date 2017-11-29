29.11.2017 | 16:38

Город Спутник активно застраивается. Сейчас здесь более 26 тысяч жителей, в будущем их число должно увеличиться до 100 тысяч. Именно поэтому вопрос транспортного сообщения Спутника с другими районами - один из приоритетных.

Руководство Пензы, Пензенского района и холдинга «Термодом» ведет поиск возможных способов повышения транспортной доступности Спутника.

В ноябре завершилась реконструкция дороги на улице Сухумской, на участке от Терновского до Радужной. Проезжая часть расширена до пяти полос. Три из них предназначены для выезда на улицу Терновского, две - для въезда в Спутник. Это даст возможность быстрее добираться в разные районы города.

Кроме того, разработан проект реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной. Она соединит микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.

В настоящее время ведутся переговоры о расширении улицы Алой, в том числе на участке выезда на шемышейскую трассу.

И в дальнейшем холдинг «Термодом» будет прикладывать все усилия, чтобы у жителей не возникало проблем с въездом в микрорайон и выездом из него.