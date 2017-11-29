29.11.2017 | 16:22

В среду, 29 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственные письма гражданам, обратившимся в органы власти с общественно значимыми вопросами.

Он отметил Владимира Новикова, по предложению которого в 2017 году для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья создали областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу.

Также была названа Светлана Бабурина. По ее инициативе отремонтировали участок дороги от Нового Демкина до федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов. Этот отрезок имеет большое значение для жителей сел Малосердобинского района.

Третьей отмеченной благодарностью стала Анжелика Рыжова. Она выступила с предложением наградить приемных родителей за их заботу и трудолюбие. Благодаря ее активной жизненной позиции формируется положительное мнение об институте приемных семей.

«Это нормальная традиция, которую мы закладываем в Пензенской области, отдавая дань людям, приходящим в органы власти с просьбой решить какую-то важную общественно значимую проблему в интересах всех граждан.

Для власти важно слышать и слушать этих граждан, вникать в проблемы, с которыми они обращаются, обращаются не ради себя, а ради других людей», - подчеркнул Иван Белозерцев.